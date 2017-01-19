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Новости

19.01.2017 16:19

В 2016 году на дороги Ивановской области было потрачено почти 2,5 млрд рублей

На что пошли эти деньги


Сегодня, 19 января, в департаменте дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области подвели итоги прошлого года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на дорожную деятельность в 2016 году государственной программой «Развитие транспортной системы Ивановской области» было предусмотрено почти 2,5 млрд рублей, в том числе 356 млн рублей средств федерального бюджета.

Более 1 млрд рублей направлено на круглогодичное содержание автомобильных дорог регионального значения, общая протяженность которых составляет более 3,5 тысяч км. За счет этих средств проведено восстановление асфальтобетонного и щебеночного покрытий общей протяженностью 43 км, выполнены работы по ямочному ремонту по всей сети площадью более 14 тысяч кв. м, заменено и установлено более тысячи дорожных знаков.

Объем финансирования работ по капитальному и текущему ремонту дорог составил более 442 млн рублей, в том числе за счет этих средств завершено строительство моста через реку Нерль в Тейковском районе, восстановлен разрушенный участок дороги в Юрьевецком районе.

В прошлом году ремонтные работы проводились на 26 участках дорог регионального и межмуниципального значения, где введено в эксплуатацию более 17 км.

Для повышения безопасности дорожного движения в 2016 году на региональных дорогах нанесено 2,7 тысяч погонных км горизонтальной дорожной разметки, это на 700 км больше, чем в 2015 году. Применена практика нанесения перед пешеходными переходами пиктограмм, дублирующих дорожные знаки, в количестве 800 штук. На аварийно-опасных участках дорог регионального значения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий в течение 2016 года ликвидировано шесть очагов аварийности: за счет нанесения шумовых полос, установки трех км силового барьерного ограждения и двух новых светофорных объекта. Построены две новые линии искусственного освещения в Богородском Ивановского района и Афанасьевском Шуйского района, общей протяженностью 2,4 км.

Для развития сети местных дорог и проведения на них ремонтных работ предоставлены субсидии муниципальным образованиям в размере 479 млн рублей. За счет этих средств построены и введены в эксплуатацию автомобильные дороги Авдотьино - Минеево в г. Иваново, Шевригино - Хрипелево в Родниковском районе, отремонтировано более 26 км местных автодорог в 11 муниципальных образованиях, реконструированы дороги к трем сельским населенным пунктам.

По материалам пресс-службы департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области

ключевые слова: дороги дорожное хозяйство транспорт
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • 19.01.2017 16:27
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							Сработали хереновенько, да некотроые участки сделали хорошо
    
А такие магистрали как Иваново Кинешма оставили опять без контроля на что и нарвались с подрядчиком из Москвы. Участок дороги возле Малинок сделал кое как и не успел переделать до начала зимы. Хотя можно было все исправить ,а теперь езди и мучайся с этими переходами асфальтового покрытия. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									pensioner2								
							
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  • 19.01.2017 21:28
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							За развязку по Шуйской трассе, кто ответит??? А сколько там пятаков зарыто и распилено?!!! А да чуть не забыл, после Кукарино четыре полосы, столбы с фонарями стоят, когда зажигать собираетесь, дорожники? Или для мебели поставили?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 12:00
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							Минусуете,значит правда глаза режет...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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