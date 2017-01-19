Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

19.01.2017 16:01

Ивановская солистка завоевала Гран-при на международном фестивале-конкурсе

ФОТО


С 13 по 16 января в Костроме проходил 55-й Международный фестиваль-конкурс «Адмиралтейская звезда». Ивановскую область на конкурсе представляла вокальная студия «А+Б»: Арина Суворова, Лида Львова, Полина Недобежкина и группа «Девчата».

Самая юная артистка - Полина Недобежкина - в итоге стала обладательницей звания Лауреат II-й степени.

Группа «Девчата» покорила членов жюри песней «Там». Был отмечен высокий профессионализм и отличная постановка номера. Девушкам присудили звание Лауреатов I-й степени.

Лида Львова также была удостоена звания Лауреата I-й степени. Всем членам жюри запомнился её яркий номер «Чарли Чаплин».

Наивысшая награда - Гран-при - была присуждена солистке Арине Суворовой. Арина покорила жюри песней «All by myself». Зрительный зал аплодировал стоя.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново



ключевые слова: вокал фестиваль конкурс Гран-при
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1241
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Sorenza								
							
    • 
							
  • 19.01.2017 17:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Где послушать эти песни, которые побеждают на конкурсах, где побольше информации о наших победах и талантах? Всё попса тупая да сериалы для убогих в больших дозах и легко доступны.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов
				
сегодня, 15:30

				

				В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов 
									
								

					
	 Есть пострадавшие - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4660						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		В Иванове сгорел двухэтажный дом
				
сегодня, 12:57

				

				В Иванове сгорел двухэтажный дом 
								

					
	 Очевидцы засняли пожар на ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2643						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(8)
													
    
						
    • 
						
  • 
							10925						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(3)
													
    
						
    • 
						
  • 
							3710						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9129						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(2)
													
    
						
    • 
						
  • 
							9207						
    •