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Ивановская солистка завоевала Гран-при на международном фестивале-конкурсе
С 13 по 16 января в Костроме проходил 55-й Международный фестиваль-конкурс «Адмиралтейская звезда». Ивановскую область на конкурсе представляла вокальная студия «А+Б»: Арина Суворова, Лида Львова, Полина Недобежкина и группа «Девчата».
Самая юная артистка - Полина Недобежкина - в итоге стала обладательницей звания Лауреат II-й степени.
Группа «Девчата» покорила членов жюри песней «Там». Был отмечен высокий профессионализм и отличная постановка номера. Девушкам присудили звание Лауреатов I-й степени.
Лида Львова также была удостоена звания Лауреата I-й степени. Всем членам жюри запомнился её яркий номер «Чарли Чаплин».
Наивысшая награда - Гран-при - была присуждена солистке Арине Суворовой. Арина покорила жюри песней «All by myself». Зрительный зал аплодировал стоя.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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Комментарии (1)
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- Sorenza19.01.2017 17:13Где послушать эти песни, которые побеждают на конкурсах, где побольше информации о наших победах и талантах? Всё попса тупая да сериалы для убогих в больших дозах и легко доступны.
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