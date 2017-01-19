Похожие новости
-
19.01.2017 15:08В Ивановской области мазутовоз столкнулся с кроссовером: двое пострадавших
-
(0)
- 2505
- 0
-
Новости
19.01.2017 15:37
ВИДЕО и подробности столкновения мазутовоза и легковушки в Ивановской области
Как мы сообщали ранее, сегодня около часа дня на автодороге Лежнево-Шилыково-Пелгусово в Лежневском районе столкнулись мазутовоз и кроссовер.
В пресс-службе УГИБДД по Ивановской области рассказали подробности этого ДТП. 49-летний водитель фуры, перевозившей мазут из республики Татарстан, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander.
В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля, они доставлены в ОКБ. На месте аварии работают инспекторы ДПС.Видео: ВКонтакте / Автопартнер
ключевые слова: ДТП мазутовоз легковушка
- оцените новость:
-
(0)
- 2494
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- {Abbadon{19.01.2017 18:57Видео аварии очень прекрасное - очки да коврик регика .А главное , что очень подробные подробности этой аварии .
Новость дня
сегодня, 15:30В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов
Есть пострадавшие - ФОТО
-
(2)
- 4653
сегодня, 14:14Ивановцы пожаловались на оскорбление чувств верующих во время Крещенских купаний
-
(6)
- 5521
сегодня, 12:57В Иванове сгорел двухэтажный дом
Очевидцы засняли пожар на ВИДЕО
-
(0)
- 2637
вчера, 13:03В Ивановской области вынесен приговор по делу о хищении более 260 млн рублей
-
(0)
- 4264
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(8)
- 10925
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3670
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 3710
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3144
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 9129
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 9206