ВИДЕО и подробности столкновения мазутовоза и легковушки в Ивановской области





Как мы сообщали ранее, сегодня около часа дня на автодороге Лежнево-Шилыково-Пелгусово в Лежневском районе столкнулись мазутовоз и кроссовер.

В пресс-службе УГИБДД по Ивановской области рассказали подробности этого ДТП. 49-летний водитель фуры, перевозившей мазут из республики Татарстан, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля, они доставлены в ОКБ. На месте аварии работают инспекторы ДПС.

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Видео: ВКонтакте / Автопартнер