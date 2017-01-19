На лесничего, нарушившего Указ губернатора, завели уголовное дело





В мае 2016 года 38-летний лесничий Фурмановского лесничества во время действия Указа губернатора об объявления особого пожарного режима в лесах Ивановской области составил фиктивный акт осмотра мест рубок, внеся в него заведомо ложные сведения об уборке места рубок. Данный факт выявила прокуратура Приволжского района.

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В настоящее время в отношении данного лесничего возбуждено уголовное дело по статье «служебный подлог».