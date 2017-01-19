В Ивановской области мазутовоз столкнулся с кроссовером: двое пострадавших

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Сегодня днем на трассе неподалеку от села Чернцы Лежневского района произошла жесткая автоавария. Столкнулись мазутовоз и легковой автомобиль Mitsubishi Outlander. Удар был такой силы, что обе машины выбросило в кювет. Кабину мазутовоза вывернуло. Но в основном досталось, конечно, кроссоверу (см. фото).

По сообщениям очевидцев, в результате ДТП пострадали два человека. Информация уточняется.

Фото: ВКонтакте / Автопартнер

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