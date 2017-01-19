В адрес медиагруппы «БАРС» и сотрудников компании поступили угрозы

На официальные ресурсы медиагруппы «БАРС» поступило письмо, в котором содержатся угрозы по организации проверок против компании и попытке остановки ее деятельности.



В частности, в письме указывается, что

- на расчетный счет компании будут переведены платежи с незаконными назначениями, после чего счета будут заблокированы;

- в налоговые органы будет направлена недостоверная годовая финансовая отчетность за 2016 г. (с завышенными и неправильными цифрами), которую заверят поддельной печатью;

- будут организованы негативные отзывы на интернет-ресурсах и отправлено несколько десятков жалоб в разные инстанции, что приведет к бесконечным проверкам;

- будут зарегистрированы на имена сотрудников и их близких страницы, на которых будет размещаться детская порнография.., «вас обольют зеленкой и изобьют»;

- на контакты сотрудников и компании будут размещены объявления о продаже запрещенных товаров.



«В арсенале есть еще 10 методов гарантированного затруднения бизнеса атаками.., про которые даже говорить не хочется из-за их жестокости», - указывается в письме.



Вымогатель (или группа вымогателей) требуют заплатить 14 тысяч рублей на анонимный счет до 24 января. «В том случае, если вы не оплатите, будут применены все перечисленные меры с многократным увеличением суммы за их остановку… Обращение конфиденциально и не должно уйти за пределы вашей организации под санкцией самых негативных последствий».



Медиагруппа «БАРС» не собирается идти на поводу у вымогателей и предупреждает зрителей, читателей, а также государственные органы о возможности реализации подобного рода угроз в отношении компании.

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