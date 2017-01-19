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19.01.2017 14:59
В адрес медиагруппы «БАРС» и сотрудников компании поступили угрозы
На официальные ресурсы медиагруппы «БАРС» поступило письмо, в котором содержатся угрозы по организации проверок против компании и попытке остановки ее деятельности.
В частности, в письме указывается, что
- на расчетный счет компании будут переведены платежи с незаконными назначениями, после чего счета будут заблокированы;
- в налоговые органы будет направлена недостоверная годовая финансовая отчетность за 2016 г. (с завышенными и неправильными цифрами), которую заверят поддельной печатью;
- будут организованы негативные отзывы на интернет-ресурсах и отправлено несколько десятков жалоб в разные инстанции, что приведет к бесконечным проверкам;
- будут зарегистрированы на имена сотрудников и их близких страницы, на которых будет размещаться детская порнография.., «вас обольют зеленкой и изобьют»;
- на контакты сотрудников и компании будут размещены объявления о продаже запрещенных товаров.
«В арсенале есть еще 10 методов гарантированного затруднения бизнеса атаками.., про которые даже говорить не хочется из-за их жестокости», - указывается в письме.
Вымогатель (или группа вымогателей) требуют заплатить 14 тысяч рублей на анонимный счет до 24 января. «В том случае, если вы не оплатите, будут применены все перечисленные меры с многократным увеличением суммы за их остановку… Обращение конфиденциально и не должно уйти за пределы вашей организации под санкцией самых негативных последствий».
Медиагруппа «БАРС» не собирается идти на поводу у вымогателей и предупреждает зрителей, читателей, а также государственные органы о возможности реализации подобного рода угроз в отношении компании.
В частности, в письме указывается, что
- на расчетный счет компании будут переведены платежи с незаконными назначениями, после чего счета будут заблокированы;
- в налоговые органы будет направлена недостоверная годовая финансовая отчетность за 2016 г. (с завышенными и неправильными цифрами), которую заверят поддельной печатью;
- будут организованы негативные отзывы на интернет-ресурсах и отправлено несколько десятков жалоб в разные инстанции, что приведет к бесконечным проверкам;
- будут зарегистрированы на имена сотрудников и их близких страницы, на которых будет размещаться детская порнография.., «вас обольют зеленкой и изобьют»;
- на контакты сотрудников и компании будут размещены объявления о продаже запрещенных товаров.
«В арсенале есть еще 10 методов гарантированного затруднения бизнеса атаками.., про которые даже говорить не хочется из-за их жестокости», - указывается в письме.
Вымогатель (или группа вымогателей) требуют заплатить 14 тысяч рублей на анонимный счет до 24 января. «В том случае, если вы не оплатите, будут применены все перечисленные меры с многократным увеличением суммы за их остановку… Обращение конфиденциально и не должно уйти за пределы вашей организации под санкцией самых негативных последствий».
Медиагруппа «БАРС» не собирается идти на поводу у вымогателей и предупреждает зрителей, читателей, а также государственные органы о возможности реализации подобного рода угроз в отношении компании.
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- Пап, а пап...а что будет если пролил краску на пол?
- На полу будет пятно сынок.
- А отчистить можно будет?
- Да, но сложно.
- А если случайно пролил?
- Ничего страшного, отчистим, но в следующий раз будь аккуратнее!
Так и БАРС, всё перечислили, чем занимаются и если на нас наедут, то это кибермошенники! Ха-ха-ха. Кто же это у вас такой примитив?
Упоминаются и связи в администрации самых разных, в том числе весьма небольших, городов.
Есть уже целая туча обсуждений по этому поводу.
Такое ощущение, что редакция не удосужилась изучить вопрос детально, но решила дать решительный отпор вымогателям.
На мой взгляд, единственный верный вариант поступка со стороны СМИ - публикуя такое сообщение, не делать упор на себе любимых, а призвать, в первую очередь, всех своих читателей не вестись на подобные угрозы, а сохранять трезвость ума.