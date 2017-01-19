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Новости

19.01.2017 14:59

В адрес медиагруппы «БАРС» и сотрудников компании поступили угрозы

На официальные ресурсы медиагруппы «БАРС» поступило письмо, в котором содержатся угрозы по организации проверок против компании и попытке остановки ее деятельности. 

В частности, в письме указывается, что
- на расчетный счет компании будут переведены платежи с незаконными назначениями, после чего счета будут заблокированы;
- в налоговые органы будет направлена недостоверная годовая финансовая отчетность за 2016 г. (с завышенными и неправильными цифрами), которую заверят поддельной печатью;
- будут организованы негативные отзывы на интернет-ресурсах и отправлено несколько десятков жалоб в разные инстанции, что приведет к бесконечным проверкам;
- будут зарегистрированы на имена сотрудников и их близких страницы, на которых будет размещаться детская порнография.., «вас обольют зеленкой и изобьют»;
- на контакты сотрудников и компании будут размещены объявления о продаже запрещенных товаров.

«В арсенале есть еще 10 методов гарантированного затруднения бизнеса атаками.., про которые даже говорить не хочется из-за их жестокости», - указывается в письме.

Вымогатель (или группа вымогателей) требуют заплатить 14 тысяч рублей на анонимный счет до 24 января. «В том случае, если вы не оплатите, будут применены все перечисленные меры с многократным увеличением суммы за их остановку… Обращение конфиденциально и не должно уйти за пределы вашей организации под санкцией самых негативных последствий».

Медиагруппа «БАРС» не собирается идти на поводу у вымогателей и предупреждает зрителей, читателей, а также государственные органы о возможности реализации подобного рода угроз в отношении компании.



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Комментарии (15)

	


	

	

		
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  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • 19.01.2017 15:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Варианта два: либо это написали аферисты, не имеющие никаких реальных намерений, либо это проделки неких субъектов, продолжающих таким образом вести борьбу с телекомпанией. В любом случае отчаиваться не стоит, а продолжать говорить правду!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Заморышек								
							
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  • 19.01.2017 15:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Похоже как из детства:
    
- Пап, а пап...а что будет если пролил краску на пол? 
    
- На полу будет пятно сынок. 
    
- А отчистить можно будет?
    
- Да, но сложно.
    
- А если случайно пролил? 
    
- Ничего страшного, отчистим, но в следующий раз будь аккуратнее!
    

    
Так и БАРС, всё перечислили, чем занимаются и если на нас наедут, то это кибермошенники! Ха-ха-ха. Кто же это у вас такой примитив? 
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									дедАндрюша								
							
    • 
							
  • 19.01.2017 15:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сумма какая-то смешная у вымогателей - 14 тысяч. Дети балуются? 14 миллионов еще куда ни шло...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									дедАндрюша								
							
    • 
							
  • 19.01.2017 15:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Санкции самых негативных последствий" эту мысль подтверждают								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 19.01.2017 16:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кто там прошлый раз пикетировал...не Нод случайно? ну и ещё как его там Ильюшкин? круг подозреваемых сужается...и если у второго с деньгами всё в порядке-у него они есть, то к первым большой вопрос.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									durmanovo								
							
    • 
							
  • 19.01.2017 16:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							блин, я все поражаюсь "содержимому" ивановских новостей...не уж то никто не придерживается мнения, что лучше не писать новостей вообще, чем выкладывать эту дурь???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 19.01.2017 18:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Традиционный, наводящий вопрос - психиатрам о неадекватном гражданине(-ке) сообщили? :) Хостинг в Германии, в Касселе. :) Защита от взлома это их проблемы. :) Налоговая инспекция здесь, в Иваново (или у вас в другом субъекте юрадрес? ). :) Отчёты давно в электронке сдаются, юрлиц у вас целый выводок, профессионал не разберётся. :) Взлом страничек - опять же проблема владельцев сайтов соцсетей. :) И т.д. :) Как-бы оно не поранилось, дозой разжиться пытаясь. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
    • 
							
  • вчера, 07:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Уважаемый, а я на вам ненароком подумал ,отборный бред ваша стезя :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто ник								
							
    • 
							
  • вчера, 07:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							*вас)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • вчера, 09:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							За несоответствие ваших глюков реалиям суровой действительности, ни я, ни редакция, ответственности не несём. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктор Трубников								
							
    • 
							
  • 19.01.2017 18:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							значит их не деньги интересуют.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Влад Ланичкин								
							
    • 
							
  • 19.01.2017 22:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я считаю что "БАРС".Это единственная Телекомпания в Иваново ,которая показывает реальное положение дел в нашем умирающем регионе								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									pirate								
							
    • 
							
  • вчера, 09:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							а еще есть вариант что это медиагруппа Барс сама себе пишет угрозы в надежде поднять свой рейтинг... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Крайнова								
							
    • 
							
  • вчера, 13:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Журналисты,уважайте себя! На этот детский лепет вообще не следует обращать свое внимание.А тем более наше,ваших читателей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Антон Черномазов								
							
    • 
							
  • вчера, 15:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Такие рассылки идёт по всему Рунету с 11 января. Буквально, от Калининграда до Владивостока, ибо электронной почте всё равно.
    
Упоминаются и связи в администрации самых разных, в том числе весьма небольших, городов.
    
Есть уже целая туча обсуждений по этому поводу.
    

    
Такое ощущение, что редакция не удосужилась изучить вопрос детально, но решила дать решительный отпор вымогателям.
    

    
На мой взгляд, единственный верный вариант поступка со стороны СМИ - публикуя такое сообщение, не делать упор на себе любимых, а призвать, в первую очередь, всех своих читателей не вестись на подобные угрозы, а сохранять трезвость ума.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов
				
сегодня, 15:30

				

				В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов 
									
								

					
	 Есть пострадавшие - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове сгорел двухэтажный дом
				
сегодня, 12:57

				

				В Иванове сгорел двухэтажный дом 
								

					
	 Очевидцы засняли пожар на ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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