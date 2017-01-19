В Иванове пожарная автоцистерна не могла проехать из-за припаркованных машин

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Заблокированную пожарную машину сняли на мобильный телефон очевидцы происшествия. Автоцистерна в течение минуты пыталась повернуть с Шереметевского проспекта, но ей мешали припаркованные вдоль обочин машины.

Ситуацию усугубляют дорожные условия - сугробы по краям проезжей части. Машина не может повернуть. Предположительно, спецтехника МЧС возвращалась в 1-ю пожарную часть, расположенную неподалеку.

Паблик в соцсети «ВКонтакте», где было опубликовано видео, пестрит гневными комментариями. Подобные истории в последнее время участились. На федеральном уровне обсуждается предложение разрешить спецтранспорту таранить помехи.

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