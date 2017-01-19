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19.01.2017 14:44
В Иванове пожарная автоцистерна не могла проехать из-за припаркованных машин
ВИДЕО
Заблокированную пожарную машину сняли на мобильный телефон очевидцы происшествия. Автоцистерна в течение минуты пыталась повернуть с Шереметевского проспекта, но ей мешали припаркованные вдоль обочин машины.
Ситуацию усугубляют дорожные условия - сугробы по краям проезжей части. Машина не может повернуть. Предположительно, спецтехника МЧС возвращалась в 1-ю пожарную часть, расположенную неподалеку.
Паблик в соцсети «ВКонтакте», где было опубликовано видео, пестрит гневными комментариями. Подобные истории в последнее время участились. На федеральном уровне обсуждается предложение разрешить спецтранспорту таранить помехи.
ключевые слова: МЧС автоцистерна автомобили пробка
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Комментарии (11)
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- 12312319.01.2017 14:53Даже в Костроме уже дозрели до эвакуации машин, мешающих работе служб жизнеобеспечения города! Хотя... Кострома - все же город, а Иваново опять скатилось в деревню...
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- Fantomas19.01.2017 15:03Таранить? Правильно! На что еще способны наши законотворцы? Никому и в голову не приходит что, нужно развивать дорожную сеть, строить парковки, чистить улицы в конце концов. У нас почему то все делается не через побуждение к правильному поведению, а методом ограничений, штрафов и запретов
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- Добрый19.01.2017 16:29а почему сами граждане когда паркуются не учитывают возможный проезд других ТС, включая большегрузных?привыкли все на законотворцев валить, а у самих мозгов не хватает выйти прикинуть габариты и подумать "а не помешает ли моя машина в случае чего?", на худой конец на бумажке напиши номер телефона свой для связи. Большинство баранов ставит где хочет и им насрать на остальных, таких нужно наказывать
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- Fixвчера, 10:09Согласен на все 100%. А вот тех кто не будет пользоваться созданными парковочными местами, кто бросает машину как попало, можно и эвакуировать.
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- Миха7919.01.2017 18:53Дайте такой Камаз пожарной части расположенной на улице рабфаковской!а то они на своих тазах на вызов долго едут(пол.дом сгорело)так это еще пустые!уехали воду искать(2 половина догорела)ритуальщики на автобусах быстрее их едут.
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- vofchikвчера, 09:16Хотят разрешить таранить автомобили которые мешают проезду спец транспорта с включенными проблесковыми маячками и звуковым сопровождением(сирена), а как найти ту грань, что мешает или нет водители могут специально идти на таран. В первую очередь надо прививать культуру вождения и дорожную сеть, тогда и не надо будет портить чужое имущество
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- ria66вчера, 11:45надо вернуть просто пожарным и скорой красные маячки
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- Андрей -сегодня, 07:59Никогда ни у скорой ни у пожарной машины не было красных маячков,только синие!!!!
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- Tiger Clawсегодня, 09:40В загнивающих Соединенных Штатах Америки пожарный службы имеют право таранить мешающие им машины, даже полицейских. А у нас. Пройдите по центру города, количество машин запаркованных там, где это запрещено в соответствии с правилами ПДД очень много. Эвакуировать на Ленина наших властей хватило похоже на один два месяца и то тогда эвакуировали через раз. А возможность избежать наказания создает повод нарушать ПДД еще много раз. И да развитие дорожной сети не поможет, если в башке у таких вот автолюбителей ничего нет. Сами создают пробки паркуясь как вздумается. Площадки для парковки и карманы пусты. Пройти 50-100 метров нашим водителям очень сложно. Особо упоротые бросают машины на перекрестках, на пешеходных переходах, на остановках общественного транспорта.
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- Дионис Сапожниковсегодня, 21:05Ну во первых, это поворот не на Ленина, а на Крутицкой у тубдиспансера. Там и летом два автомобиля не разъедутся, и за каким лихом доблестный огнеборцы сунулись туда- одному Богу известно. А во-вторых, таранить машины- это конечно дело, но и пожарная техника хоть и из железа, но тоже может сломаться. А кто ремонтировать будет? Правильно, кто решение о таране принял, тот и будет ремонтировать. В США штрафы такие за парковку у гидрантов и препятствие движению спецтранспорта, что можно без штанов остаться, а у нас что? Машин не хватит всех подряд таранить.
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- Kineshmaсегодня, 19:35на пожарные машины нож спереди повесить,от трактора.расчистят себе дорогу в момент!!!
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