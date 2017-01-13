На услуги недавно открывшегося в Иванове планетария - повышенный спрос





В соцсетях организаторы посещений предупреждают, что билеты нужно бронировать заранее. Сейчас речь идет уже о субботних сеансах. Настолько большой интерес проявляют ивановцы к открывшемуся 13 января в музее камня планетарию.

Напомним, планетарий занимает одно из помещений музея и представляет собой каркасно-вакуумный купол диаметром 5 метров, расположенный внутри него зрительный зал на 20 мест, а также комплекс видео-, аудио- и сопутствующего оборудования. Высококачественное изображение (2К) проецируется на купол двумя проекторами. Зрителям предлагаются фильмы на космическую тематику. По информации руководства музея, коллекция научно-популярных программ будет регулярно обновляться и дополняться.

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