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19.01.2017 14:11
На услуги недавно открывшегося в Иванове планетария - повышенный спрос
В соцсетях организаторы посещений предупреждают, что билеты нужно бронировать заранее. Сейчас речь идет уже о субботних сеансах. Настолько большой интерес проявляют ивановцы к открывшемуся 13 января в музее камня планетарию.
Напомним, планетарий занимает одно из помещений музея и представляет собой каркасно-вакуумный купол диаметром 5 метров, расположенный внутри него зрительный зал на 20 мест, а также комплекс видео-, аудио- и сопутствующего оборудования. Высококачественное изображение (2К) проецируется на купол двумя проекторами. Зрителям предлагаются фильмы на космическую тематику. По информации руководства музея, коллекция научно-популярных программ будет регулярно обновляться и дополняться.
ключевые слова: планетарий
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Комментарии (1)
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- {Abbadon{19.01.2017 18:52Да уж ! Если в субботу свободных 15 мест из 20 , то представляю , какой бум на буднях .Спешите брать билеты , а то никто не спешит .
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