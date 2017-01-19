Жителей Ивановской области просят оценить работу руководителей органов местного самоуправления





На сайте правительства Ивановской области начался опрос населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления.

Анкета содержит вопросы об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований региона, унитарных предприятий и учреждений, действующих на областном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения.

Опрос будет проводится в течение всего 2017 года. Заполнить анкету можно здесь.

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