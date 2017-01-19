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19.01.2017 13:49
Жителей Ивановской области просят оценить работу руководителей органов местного самоуправления
На сайте правительства Ивановской области начался опрос населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления.
Анкета содержит вопросы об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований региона, унитарных предприятий и учреждений, действующих на областном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения.
Опрос будет проводится в течение всего 2017 года. Заполнить анкету можно здесь.
ключевые слова: местное самоуправление руководители опрос
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Комментарии (2)
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- Fantomas19.01.2017 14:18Город грязный, дома взрываются и рушатся, цены и тарифы растут, школы и больницы закрываются, экономика падает, коррупция повсеместная, дольщики обмануты, производство ликвидировано, очковтирательство повсеместное. Что тут оценивать?
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- 12312319.01.2017 14:47Заполняю эту анкету по г. Иванову уже в стопицотый раз, темы все те же, что указал Фантомас, плюс еще общ.транпорт (вернее, его отсутствие). За годы анкетописания если что-то и изменилось, то только в худшую сторону. Была надежда на молодомэра, но пока увы и ах... Ему не до глупых дел, надо Степашина по потемкинскому дому водить, пианину в подъезде (нафига оно там???) показывать. А тем временем в других домах крыши текут и перекрытия рушатся. Ну и смысл этого анкетирования? Эти анкеты хоть кто-нибудь просматривает вообще??
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