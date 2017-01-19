Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Ивановской области превышен на 35%





По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, на территории Ивановской области на второй неделе 2017 года показатель заболеваемости ОРВИ выше уровня эпидемического порога на 35,76 %.

По данным оперативного мониторинга, за медицинской помощью обратилось 7893 человека.

Взрослые заболевают чаще: у них эпидпорог превышен на 86,75%, у детей в возрастных группах до 2 лет – на 2,94%, от 3-х до 6-ти лет – на 6,83%. Среди детского населения в возрастной группе с 7 до 14 лет показатель заболеваемости ниже уровня эпидемического порога на 0,19%.

В Иванове на второй неделе нового года заболеваемость по совокупному населению выше уровня эпидемического порога на 25,14%.

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