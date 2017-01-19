Чиновник и депутат проверили, как чистят от снега остановки на окраинах Иванова





В областном центре продолжаются рейды по проблемным точкам по уборке города от снега. Сегодня, 19 января, такую инспекцию провели начальник городского управления благоустройства Никита Воронов и депутат Ивгордумы Сергей Баранов, представляющий избирательный округ №7.

Первой точкой в ходе рейда стала остановка у стадиона «Текстильщик». Здесь работы велись по обеим сторонам улицы четырьмя рабочими. Как отметил Никита Воронов, обращения с просьбой очистить остановку общественного транспорта ото льда поступают в основном из периферийных районов города.

Начальник управления благоустройства сообщил, что по нормативам остановки с максимальным количеством пассажиропотока убираются 6 раз в неделю на площади в 40 кв. метров. На периферийных остановках, таких как «Стадион «Текстильщик», уборка осуществляется на площади в 20 кв. метров. Иногда, по словам Никиты Воронова, на остановке физически невозможно расчистить площадку в 20 квадратов. Тогда подрядчика просят расчистить подходы к остановке, устранить снеженый вал. «Если мы видим, что на остановке пассажиропоток большой, предлагаем подрядчику расчищать большую, чем 20 метров площадь, как здесь, у стадиона «Текстильщик», - сообщил начальник управления благоустройства.

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Руководители управлений мэрии и депутат посмотрели, как очищены от снега дороги в частном секторе. В ходе рейда они побывали на улицах 2-я Отрадная и 2-я Подъельновская в местечке Авдотьино. Качеством работ проверяющие остались довольны, но наметили несколько новых проблемных точек. В частности, было отмечено, что необходимо регулярно посыпать песко-соляной смесью спуск к пешеходному мостику через Дюковский ручей со стороны улицы 2-я Ключевая. Сам мост недавно был отремонтирован, здесь установлены железные перила, удобство которых местные жители уже оценили. Мостик также регулярно очищается от снега и наледи.