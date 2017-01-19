В ивановском лицее №21 пройдет вечер-реквием «Дорога жизни»





26 января в ивановском лицее №21 (ул. Арсения, д.33/16) 00 состоится вечер-реквием «Дорога жизни». Мероприятие посвящено Дню снятия блокады Ленинграда. Ивановские школьники приглашаются к участию. Начало вечера – в 16.00.

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