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19.01.2017 12:38
В Иванове полицейский-кинолог попалась на подделке больничного
Возбуждено уголовное дело
В ноябре 2016 года полицейский-кинолог, чтобы освободить себя от служебных обязанностей, приобрела у неустановленного лица поддельный бланк листка нетрудоспособности. Внеся в больничный ложные сведения, она представила его руководству ОБППСп УМВД России по Ивановской области в качестве основания ее отсутствия на рабочем месте.
Данный факт был выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части отдела собственной безопасности УМВД России по Ивановской области. Руководством Управления МВД региона была назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудницу уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.В настоящее время по факту подделки документов возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
ключевые слова: полиция документы больничный подделка следствие
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Комментарии (3)
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- pensioner219.01.2017 21:13Браво ОСБ, не там копаете. Костерин сколько болел перед увольнением? И тишинаааааа, красавчики))
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- гансвчера, 09:30Чему удивлятся если их шеф Герасимов ныне спокойно пребывает на пенсии,в свое время получал откаты от Сарафа Мамедова и ему подобных,об этом даже Москва знает,и ни чего на свободе,зато сержантика или лейтенантика упрятать они мастера,у них у самих руки по локоть в дерьме
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- гансвчера, 09:50минусят олени
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