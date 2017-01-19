В Иванове полицейский-кинолог попалась на подделке больничного

Возбуждено уголовное дело





В ноябре 2016 года полицейский-кинолог, чтобы освободить себя от служебных обязанностей, приобрела у неустановленного лица поддельный бланк листка нетрудоспособности. Внеся в больничный ложные сведения, она представила его руководству ОБППСп УМВД России по Ивановской области в качестве основания ее отсутствия на рабочем месте.

Данный факт был выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части отдела собственной безопасности УМВД России по Ивановской области. Руководством Управления МВД региона была назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудницу уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

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В настоящее время по факту подделки документов возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.