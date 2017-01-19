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Новости

19.01.2017 12:26

В Ивановской области сообщить в ГИБДД о пьяном водителе теперь можно через Viber


В дежурной части ГИБДД по Ивановской области создан Viber-аккаунт. Госавтоинспекция региона сообщает, что оставлять информацию о водителях, находящихся в состоянии опьянения, жители Ивановской области теперь могут с помощью популярного мобильного приложения. Пользователи Viber имеют возможность направлять тематические текстовые сообщения на номер +7 906-512-98-67.

Аккаунт работает только на прием. Оперативные дежурные будут рассматривать исключительно текстовые сообщения, касающиеся водителей в состоянии опьянения.

Если необходимо сообщить о преступлениях или правонарушениях со стороны сотрудников ОВД, можно звонить по единому телефону доверия УМВД России по Ивановской области – 8 (4932) 35-45-55.

Заявления, предложения, жалобы принимаются в электронной форме на официальном сайте ГИБДД – www.gibdd.ru.

ключевые слова: ГИБДД водители алкоголь мобильное приложение Viber
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • 19.01.2017 12:32
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										+1
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							Очень хорошо. Добавил в контакты, при случае обязательно воспользуюсь. Бухнул - сиди дома!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ивановский Маг								
							
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  • 19.01.2017 16:55
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							почему только viber, а как же whats app ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Mark								
							
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  • 19.01.2017 21:16
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							Однажды позвонил по телефону доверия ГИБДД и сообщил ,что постоянно вижу за рулём родственника одного из действующих сотрудников Кинешемской милиции (этот родственничек уже был лишён прав один раз). В итоге моя же жалоба вернулась в Кинешму к этому же сотруднику.В итоге угрозы от "любителя" горячительных напитков. Так ,что подумайте сперва стоит ли звонить по телефону "доверия" и не обернётся ли это против ВАС.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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