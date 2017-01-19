В Ивановской области сообщить в ГИБДД о пьяном водителе теперь можно через Viber





В дежурной части ГИБДД по Ивановской области создан Viber-аккаунт. Госавтоинспекция региона сообщает, что оставлять информацию о водителях, находящихся в состоянии опьянения, жители Ивановской области теперь могут с помощью популярного мобильного приложения. Пользователи Viber имеют возможность направлять тематические текстовые сообщения на номер +7 906-512-98-67.

Аккаунт работает только на прием. Оперативные дежурные будут рассматривать исключительно текстовые сообщения, касающиеся водителей в состоянии опьянения.

Если необходимо сообщить о преступлениях или правонарушениях со стороны сотрудников ОВД, можно звонить по единому телефону доверия УМВД России по Ивановской области – 8 (4932) 35-45-55.

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