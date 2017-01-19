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Новости

19.01.2017 12:20

У ивановского цирка несовершеннолетняя избила и ограбила 19-летнюю девушку

Возбуждено уголовное дело


Преступление было совершено вечером 25 декабря 2016 года. Около здания ивановского цирка 17-летняя злоумышленница избила 19-летнюю девочку и открыто похитила у нее сотовый телефон стоимостью 19 тысяч рублей.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

ключевые слова: грабеж несовершеннолетняя следствие
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • 19.01.2017 12:43
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							Девки какие-то агрессивные пошли, что из них получится в дальнейшем? (((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
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  • 19.01.2017 14:07
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    • 
										+1
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							ни чего не получится, только возраст меняться будет, воспитывать в детве надо было. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной Кохомчанин								
							
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  • 19.01.2017 17:27
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										+1
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							Имбецил-клон сгинь!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Executor								
							
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  • 19.01.2017 15:05
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Вроде только телефон отобрала, а практически уже выбор на всю жизнь сделан.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • 19.01.2017 16:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							что-то девушки стали какими-то жестокими, я понимаю город "невест" и всё такое, но столь частые случаи уже вводят в недоумение. Как так то?  или в преступном мире дефицит сотрудников и набирают теперь "слабый пол"?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									sasha z								
							
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  • 19.01.2017 20:30
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    • 
										-1
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							Каждый в любой момент своей жизни может изменить ее, измениться сам. Мало пока кто знает, каковы мотивы этого происшествия и каковы причины таких действий								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов
				
сегодня, 15:30

				

				В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов 
									
								

					
	 Есть пострадавшие - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове сгорел двухэтажный дом
				
сегодня, 12:57

				

				В Иванове сгорел двухэтажный дом 
								

					
	 Очевидцы засняли пожар на ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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