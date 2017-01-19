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19.01.2017 12:20
У ивановского цирка несовершеннолетняя избила и ограбила 19-летнюю девушку
Возбуждено уголовное дело
Преступление было совершено вечером 25 декабря 2016 года. Около здания ивановского цирка 17-летняя злоумышленница избила 19-летнюю девочку и открыто похитила у нее сотовый телефон стоимостью 19 тысяч рублей.По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
ключевые слова: грабеж несовершеннолетняя следствие
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Комментарии (6)
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- Коренной Кохомчанин19.01.2017 12:43Девки какие-то агрессивные пошли, что из них получится в дальнейшем? (((
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- GraveDiggerG19.01.2017 14:07ни чего не получится, только возраст меняться будет, воспитывать в детве надо было.
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- Коренной Кохомчанин19.01.2017 17:27Имбецил-клон сгинь!
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- Executor19.01.2017 15:05Вроде только телефон отобрала, а практически уже выбор на всю жизнь сделан.
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- fox19.01.2017 16:18что-то девушки стали какими-то жестокими, я понимаю город "невест" и всё такое, но столь частые случаи уже вводят в недоумение. Как так то? или в преступном мире дефицит сотрудников и набирают теперь "слабый пол"?
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- sasha z19.01.2017 20:30Каждый в любой момент своей жизни может изменить ее, измениться сам. Мало пока кто знает, каковы мотивы этого происшествия и каковы причины таких действий
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