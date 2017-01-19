У ивановского цирка несовершеннолетняя избила и ограбила 19-летнюю девушку

Возбуждено уголовное дело





Преступление было совершено вечером 25 декабря 2016 года. Около здания ивановского цирка 17-летняя злоумышленница избила 19-летнюю девочку и открыто похитила у нее сотовый телефон стоимостью 19 тысяч рублей.

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По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.