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18.01.2017 16:56ВИДЕО дерзкой кражи терминала оплаты коммунальных платежей из ивановского магазина
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Сотрудников Росгвардии, задержавших похитителей платежных терминалов, наградили премиями
Вчера мы сообщали о том, что ивановские полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали банду налетчиков, похищавших терминалы оплаты коммунальных услуг из магазинов.
Сегодня стало известно, что сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии, принимавших участие в задержании преступников, поощрили.
Сотрудник вневедомственной охраны сержант полиции Василий Тимофеев и старшина полиции Алексей Студенцов получили денежную премию «за грамотные действия, проявленные при задержании лиц, подозреваемых в хищении платёжного терминала в Иванове».
5 января около 8 часов вечера экипаж ОВО в составе Василия Тимофеева и Алексея Студенцова по радиосвязи получил сообщение о том, что трое неизвестных в медицинских масках и перчатках похитили платежный терминал из продуктового магазина на улице Новая областного центра и скрылись на машине «ВАЗ-2111» серебристого цвета. Также от свидетелей произошедшего были получены приметы злоумышленников.
В ходе розыскных мероприятий в 10 часов вечера на улице Карьерной в подъезде одного из домов сотрудники Росгвардии заметили двух мужчин 1987 и 1970 годов рождения, похожих по приметам на разыскиваемых лиц. Они задержали граждан и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе проверки мужчины были изобличены в хищении платёжного терминала. По факту возбуждено уголовное дело.Видео: пресс-служба УМВД по Ивановской области
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