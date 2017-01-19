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Новости

19.01.2017 11:10

В Ивановской области в иордани и купели окунулось свыше 6 тысяч человек

ФОТО


В ночь с 18 на 19 января в Ивановской области прошли обрядовые мероприятия по празднованию православного праздника Крещение Господне.

На водных объектах было организовано 37 мест крещенских купаний. Это на 13 мест больше, чем в прошлом году. По данным регионального ГУ МЧС, в крещенских купаниях приняли участие свыше 6 тысяч человек.

Безопасность на водных объектах обеспечивали силы государственной инспекции по маломерным судам Ивановской области, пожарно-спасательные формирования, территориальных органов полиции, спасатели, медики, представители Всероссийского общества спасения на водах. Были организованы теплые палатки для переодевания. В одном из самых массовых мест купания - на реке Талка в Иванове - сотрудники МЧС окрыли полевую кухню.

В Крещенскую ночь дежурство несли 387 человек, было задействовано 116 единиц техники, в том числе 2 судна на воздушной подушке. Происшествий на водных объектах зарегистрировано не было.

Купания продолжаются. Силы и средства к реагированию на возможные происшествия готовы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области

ключевые слова: Крещение иордань купель купания
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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  • 
								
									Максим Беляков								
							
    • 
							
  • 19.01.2017 15:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Воот это очередь. За айфонами в Москве не такие были, как на крещение в Иваново :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									BBП								
							
    • 
							
  • 19.01.2017 15:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							За чей счет банкет?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Максим Беляков								
							
    • 
							
  • 19.01.2017 15:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							При чём тут счёт и банкет. Люди собрались ночью и пошли ради веры и здоровья, не смотря ни на что. Государство лишь обеспечивало безопасность мероприятия.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									droop								
							
    • 
							
  • 19.01.2017 21:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Хреновато тогда у верующих ,с верой, если так мало народа пришло, да и то, больше зевак... )))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Николай Болдырев								
							
    • 
							
  • 19.01.2017 17:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							РПЦ своих рабов божьих должна обеспечить безопасностью. Или заплатить за это. Может думают молитва утопающих спасёт? А МЧС, скорая за наш счёт.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Анна Беляева								
							
    • 
							
  • 19.01.2017 22:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Насильно туда никого не гнали. Народа много пришло купаться, а не глазеть, видно, что пропускали по 15-20 человек на лёд, остальные на земле. Также можно сказать, что когда Вам будет плохо МЧС, скорая или милиция к Вам поедут за наш счет. Какую-же ерунды Вы говорите. 
    
Маразм крепчает, как не жаль :(								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Николай Болдырев								
							
    • 
							
  • 19.01.2017 22:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Включите мозг, или что там у Вас. Там просто стоит "скорая" в ожидании несчастного случая, который произойдёт по вине самого человека. Насильно пьяных в ледяную воду никто не бросал, сами полезли. Вариант членовредительства. Или все 6000 подготовленные спортсмены-моржи? А кто-то с инфарктом "скорую" не дождётся.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Максим Беляков								
							
    • 
							
  • вчера, 07:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							С чего Вы взяли, что там только пьяные лезут купаться? И с чего это членовредительство. Есть вполне лицензированный метод лечения низкими температурами, криокамеры. Есть замечательная советская поговорка "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья". Видеть в любой новости только негатив, это достояние невежественных людей. Кто там в Вашем случае должен стоять вместо скорой и МЧС? И в новости ничего не говорится, что из 6000 окунувшихся в разрешённых местах кому-то была оказана помощь, значит там никто себе ничего не повредил, не отморозил и в целом событие прошло хорошо. До свидания.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									sasha z								
							
    • 
							
  • вчера, 08:12
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    • 
										-1
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							Купание в проруби к Крещению не имеет никакого отношения. Это действие (погружение в воду) в реке Иордане проводится в любое время (обычно паломниками). Никакого очищения от грехов не происходит, а может даже наоборот, привести ко греху (например, если человек зная, что он физически и духовно не подготовлен и идет окунаться в воду зимой, то может нанести вред своему здоровью). Для очищения от грехов необходимо покаяние. Всем окунувшемся и не окунувшемся доброго здоровья. С праздником!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 15:30

				

				В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов 
									
								

					
	 Есть пострадавшие - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 12:57

				

				В Иванове сгорел двухэтажный дом 
								

					
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