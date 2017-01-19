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В Ивановской области в иордани и купели окунулось свыше 6 тысяч человек
В ночь с 18 на 19 января в Ивановской области прошли обрядовые мероприятия по празднованию православного праздника Крещение Господне.
На водных объектах было организовано 37 мест крещенских купаний. Это на 13 мест больше, чем в прошлом году. По данным регионального ГУ МЧС, в крещенских купаниях приняли участие свыше 6 тысяч человек.
Безопасность на водных объектах обеспечивали силы государственной инспекции по маломерным судам Ивановской области, пожарно-спасательные формирования, территориальных органов полиции, спасатели, медики, представители Всероссийского общества спасения на водах. Были организованы теплые палатки для переодевания. В одном из самых массовых мест купания - на реке Талка в Иванове - сотрудники МЧС окрыли полевую кухню.
В Крещенскую ночь дежурство несли 387 человек, было задействовано 116 единиц техники, в том числе 2 судна на воздушной подушке. Происшествий на водных объектах зарегистрировано не было.
Купания продолжаются. Силы и средства к реагированию на возможные происшествия готовы.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области
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Маразм крепчает, как не жаль :(