Спортсмены из Ивановской области поборются за Кубок мира по полиатлону





С 19 по 23 января в Могилеве (Беларусь) пройдет I этап Кубка мира и Кубок мира среди юниоров по полиатлону (многоборье). В соревнованиях примут участия трое спортсменов, представляющих Ивановскую область. В их числе оказался и обладатель Кубка мира прошлого сезона Александр Пантелеев. Кроме него, на международные соревнования отправились Михаил Варин и Лилия Кислякова.

Добавим, что Лилия Кислякова первенствовала в зачете среди юниоров (девушки 18-20 лет) на II этапе Кубка России по полиатлону, который проходил с 12 по 15 января в Коврове. Сборная команда Ивановской области заняла второе место, уступив лишь хозяевам – Владимирской области. В клубном зачете на пьедестале почета оказались сразу 2 наши команды. Спортсмены ИГЭУ завоевали серебряные медали, а бронза досталась областной ДЮСШ № 5.

В личном зачете лучшим из ивановских спортсменов оказался Алексей Поправко, занявший в абсолюте 5 место. Среди юниоров (18-20 лет), кроме Лилии Кисляковой, на высшую ступень пьедестала почета поднялся и воспитанник областной ДЮСШ № 5 Егор Мышков.

III этап Кубка России по полиатлону пройдет в начале февраля в г. Сасуло Вологодской области.

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