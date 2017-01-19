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Новости

19.01.2017 10:45

В Иванове покупательница норковых шуб стала жертвой кибермошенников


В полицию с заявлением обратилась 39-летняя жительница областного центра. Женщина сообщила полицейским, что стала жертвой мошенников. По словам заявительницы, на одном из интернет-сайтов она нашла объявление о продаже недорогих норковых шуб. Женщина созвонилась с продавцом меховых изделий. Условия покупки ее устроили. После этого она перевела на указанный продавцом счет 24 тысячи рублей за две норковые шубы. Однако после банковской операции до владельца мехов потерпевшая больше дозвониться не смогла.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают кибермошенника.



ключевые слова: интернет мошенничество
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