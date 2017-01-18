Подробности обрушений в ивановских квартирах

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Как мы сообщали ранее, вчера вечером в Иванове произошло два ЧП. Сначала обрушился потолок в кухне квартиры в пятиэтажном жилом доме на улице Калинина. Площадь обрушения составила 3 квадратных метра. Когда произошло ЧП, в квартире находился мужчина 1985 года рождения. Он был госпитализирован с рваной раной ноги. По предварительной информации, обрушение в доме 1960 года постройки произошло в результате проведения ремонтных работ.

Буквально через час аналогичное происшествие было зафиксировано в квартире дома на улице Красных Зорь. Обрушение потолка произошло на площади 10 квадратных метров. В квартире на момент происшествия никого не было. По предварительной информации, причина обрушения – многочисленные промочки потолка.

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На видео – последствия обрушения потолка в квартире на ул. Красных Зорь.