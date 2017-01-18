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Новости
19.01.2017 10:35
Подробности обрушений в ивановских квартирах
ВИДЕО
Как мы сообщали ранее, вчера вечером в Иванове произошло два ЧП. Сначала обрушился потолок в кухне квартиры в пятиэтажном жилом доме на улице Калинина. Площадь обрушения составила 3 квадратных метра. Когда произошло ЧП, в квартире находился мужчина 1985 года рождения. Он был госпитализирован с рваной раной ноги. По предварительной информации, обрушение в доме 1960 года постройки произошло в результате проведения ремонтных работ.
Буквально через час аналогичное происшествие было зафиксировано в квартире дома на улице Красных Зорь. Обрушение потолка произошло на площади 10 квадратных метров. В квартире на момент происшествия никого не было. По предварительной информации, причина обрушения – многочисленные промочки потолка.На видео – последствия обрушения потолка в квартире на ул. Красных Зорь.
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Комментарии (2)
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- Layba-3719.01.2017 13:49Я около года бегал с заявлениями что у меня вся квартира трещит. Так ничего и не добился! Недавно стена на кухне треснула по периметру. Буду ремонт делать сам так как у меня ребенок. Пока с заявлениями набегаешься задубеем!!!
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- VIVAVOVA19.01.2017 16:18Как это сырости нет? вокруг дыры явные следы сильной и долговременной промочки - плесень даже видна, угол на потолке вообще почернел, а на стене у окна следы от ручьев! Но сырости вроде-как нет, да-да! Где таких дубовых чиновников берут, одному шарыпову известно...
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