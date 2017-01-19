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19.01.2017 10:25
В Шуе выловили 26 бродячих собак
В 2016 году специализированная организация по муниципальному контракту отловила с улиц Шуи 26 бродячих собак.
Рейды по микрорайонам города специалисты подрядной организации совместно с сотрудниками мэрии проводят ежемесячно. Самое большое количество жалоб поступают от шуян, живущих заречной части города.
Так, утром 18 января 2017 года, специалистам удалось поймать двух собак в районе Мичуринских улиц и одну собаку в районе Текстильных улиц. Подрядчики заверяют, что собаки с ошейниками не отлавливаются.«Шуйская администрация обращается ко всем владельцам собак с просьбой не выпускать их в свободный выгул, надевать ошейники и проводить обязательную вакцинацию от бешенства. Любая собака без ошейника и сопровождения хозяина считается бездомной и бродячей», - говорится в сообщении мэрии райцентра.
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