В Шуе выловили 26 бродячих собак





В 2016 году специализированная организация по муниципальному контракту отловила с улиц Шуи 26 бродячих собак.

Рейды по микрорайонам города специалисты подрядной организации совместно с сотрудниками мэрии проводят ежемесячно. Самое большое количество жалоб поступают от шуян, живущих заречной части города.

Так, утром 18 января 2017 года, специалистам удалось поймать двух собак в районе Мичуринских улиц и одну собаку в районе Текстильных улиц. Подрядчики заверяют, что собаки с ошейниками не отлавливаются.

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», - говорится в сообщении мэрии райцентра.