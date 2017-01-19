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Газету «Рабочий край» хотят переформатировать и сделать бесплатной
Вчера в ивановской мэрии обсудили перспективы развития газеты «Рабочий край». Во встрече приняли участие глава города Владимир Шарыпов, журналисты и депутаты Ивгордумы.
Сегодня «Рабочий край», как и другие печатные издания переживает, по мнению профессионального сообщества, не лучшие времена: тиражи ежегодно сокращаются, подписка все менее востребована у читателей. Беспокойство вызывает и экономическое положение. Так, основным источником финансирования газеты являются бюджетные средства, из городской казны на выпуск издания ежегодно выделяется порядка девяти млн рублей. При этом, как отметила главный редактор «Рабочего края» Марина Москалева, тираж газеты в среднем составляет от 1,5 до 2 тысяч экземпляров, включая подписку для юридических лиц. По мнению мэрии и городской думы, бюджетные средства, которые по сути являются средствами налогоплательщиков, должны расходоваться эффективнее.
Участники встречи сошлись во мнении, что газета нуждается в переменах в отношении как формата, так и содержания. «Городу нужна газета, ориентированная в первую очередь на проблемы жителей, способная слышать читателя и находить ответы на его вопросы, газета с обратной связью. По мнению журналистов, необходимо вдохнуть в «Рабочий край» новую жизнь, расширить аудиторию и сделать газету доступнее для ивановцев. В то же время, важно не дать пропасть традициям журналистики, сформировавшимся в редакции за ее многолетнюю историю», - говорится в сообщении пресс-службы администрации г. Иваново.
В качестве одного из вариантов развития газеты обсуждался переход от подписки и розничной продажи к бесплатному распространению. По мнению авторов предложения, при текущем объеме финансирования бесплатно в свои почтовые ящики газету смогут получать от 50 до 100 тысяч ивановцев.
Все поступившие предложения будут просчитаны с точки зрения экономической эффективности и представлены на обсуждение общественности.По материалам пресс-службы администрации г. Иваново
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Да кому нужна эта макулатура с дифирамбами сверчковым, шарыповым и т.д., тем более, что оплачивать эту макулатуру будут из моего, в том числе, кармана.
Зарыть эту газету, а 9 "лямов" направить на помощь малоимущим.
Закрыть к чёртовой матери эту богадельню, а деньги равномерно распределить между жителями города - услуги ЖКХ для многих.. семей будут покрыты или даже перекрыты этой суммой (пример: семья из 4 человек проживает в 3-комнатной квартире и платит по счетам порядка 6 тысяч, умножив 1800 на 4 получим 7200, у них ещё и останется на проезд). Даёшь вместо убыточной и бесполезной маеклатуры бесплатное жильё!
Старейшая ивановская и одна из старейших в России газета, скорее всего, станет бесплатной и обретет новую жизнь, формат, руководство и сотрудников в рамках медиахолдинга «1000 инф».
С момента избрания новым главой города Владимира Шарыпова предметно обсуждается вопрос реформирования муниципальной газеты «Рабочий край».
Инициатором выступает самый успешный ивановский медиа-менеджер, главный редактор журнала «1000 экземпляров», генеральный директор ООО «Редакция портала 1000 инф» Алексей Машкевич.
Суть его предложений заключается в том, чтобы сделать «Рабочий край» бесплатной городской газетой, которая доставляется во все или большинство почтовых ящиков. Возглавит новую редакцию Алексей Машкевич или его партнер или сотрудник.
МУП «Редакция газеты «Рабочий край» в этом участвовать не будет. Мэрия и структура, которую определят Алексей Машкевич с партнерами, заключат договор о передаче прав на использование бренда и свидетельства о регистрации СМИ «Рабочий край». Разумеется, по результатам соответствующего конкурса.
Финансироваться проект будет за счет рекламы и платежей из городского бюджета за публикацию официальных сообщений и нормативных документов.
Приведет ли это к сокращению расходов бюджета в абсолютном размере непонятно. Однако с учетом расходов на одного читателя экономия будет, безусловно, колоссальной.
Предыдущие мэры на предложение Машкевича не шли, поскольку им это было не нужно. Фигуры они были не самостоятельные и без каких-либо серьезных и обоснованных претензий на долгую политическую жизнь.
Другое дело Владимир Шарыпов. У него огромные политические амбиции. Он будет избираться главой города еще раз – через думу или на прямых выборах населения. Очевидно, что в перспективе у него хорошие перспективы и на занятие должности губернатора Ивановской области.
Для этого Шарыпову нужен сильный медиа-ресурс и, главное, надежный медиа-партнер, который обеспечит его долговременные интересы в медийном пространстве города и области не только с использованием «Рабочего края».
Сотрудничество со структурами Алексея Машкевича даст все это Шарыпову. Поэтому реформа или сделка имеют хороший шанс на реализацию.
МУП «Рабочий край» будет, по всей видимости, ликвидирован. Насколько можно судить, никто или почти никто из журналистов старого «Рабкрая» в новую редакцию не перейдет.
Городская газета нужна Иванову даже безотносительно каких-либо публичных или частных интересов мэра Шарыпова. «Рабочий край» в том виде и качестве какой он есть сейчас очевидно не отвечает запросам ни власти, ни жителей.
Сделать её бесплатной!
Вы не покупаете газету, т.к. она вам не нравится?
Тогда мы за ваш счёт её засунем вам в ящик!
Машкевич оправдай молву о богоизбранных, помоги распилить 9 лямов, без тебя не справляются...