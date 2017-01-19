Газету «Рабочий край» хотят переформатировать и сделать бесплатной





Вчера в ивановской мэрии обсудили перспективы развития газеты «Рабочий край». Во встрече приняли участие глава города Владимир Шарыпов, журналисты и депутаты Ивгордумы.

Сегодня «Рабочий край», как и другие печатные издания переживает, по мнению профессионального сообщества, не лучшие времена: тиражи ежегодно сокращаются, подписка все менее востребована у читателей. Беспокойство вызывает и экономическое положение. Так, основным источником финансирования газеты являются бюджетные средства, из городской казны на выпуск издания ежегодно выделяется порядка девяти млн рублей. При этом, как отметила главный редактор «Рабочего края» Марина Москалева, тираж газеты в среднем составляет от 1,5 до 2 тысяч экземпляров, включая подписку для юридических лиц. По мнению мэрии и городской думы, бюджетные средства, которые по сути являются средствами налогоплательщиков, должны расходоваться эффективнее.

Участники встречи сошлись во мнении, что газета нуждается в переменах в отношении как формата, так и содержания. «Городу нужна газета, ориентированная в первую очередь на проблемы жителей, способная слышать читателя и находить ответы на его вопросы, газета с обратной связью. По мнению журналистов, необходимо вдохнуть в «Рабочий край» новую жизнь, расширить аудиторию и сделать газету доступнее для ивановцев. В то же время, важно не дать пропасть традициям журналистики, сформировавшимся в редакции за ее многолетнюю историю», - говорится в сообщении пресс-службы администрации г. Иваново.

В качестве одного из вариантов развития газеты обсуждался переход от подписки и розничной продажи к бесплатному распространению. По мнению авторов предложения, при текущем объеме финансирования бесплатно в свои почтовые ящики газету смогут получать от 50 до 100 тысяч ивановцев.

Все поступившие предложения будут просчитаны с точки зрения экономической эффективности и представлены на обсуждение общественности.

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