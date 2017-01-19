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19.01.2017 10:00
В Иванове попавший под машину молодой человек по дороге в больницу убежал от медиков
Первоначально у него диагностировали сотрясение мозга и перелом ребер
ДТП случилось в ночь на 19 января на улице 8 Марта в Иванове. 42-летний водитель «Рено Логан» сбил 28-летнего пешехода, когда тот вышел на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, молодой человек получил сотрясение мозга и перелом ребер. Но когда бригада скорой помощи попыталась доставить его в больницу, он от них сбежал.
Водитель «Логана» был трезв.
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