В Иванове попавший под машину молодой человек по дороге в больницу убежал от медиков

Первоначально у него диагностировали сотрясение мозга и перелом ребер





ДТП случилось в ночь на 19 января на улице 8 Марта в Иванове. 42-летний водитель «Рено Логан» сбил 28-летнего пешехода, когда тот вышел на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, молодой человек получил сотрясение мозга и перелом ребер. Но когда бригада скорой помощи попыталась доставить его в больницу, он от них сбежал.

Водитель «Логана» был трезв.

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