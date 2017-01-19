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18.01.2017 21:02
В доме на улице Красных Зорь обрушилась крыша
ФОТОПотолочные перекрытия рухнули в квартире на третьем этаже дома №7 на улице Красных Зорь в Иванове. Хозяева квартиры подавали заявку в управляющую компанию о серьезной протечке на потолке еще до Нового года. Мастер приходил, но вызов закончился простым осмотром. На этой неделе жильцы подали повторную заявку, однако ситуация была столь угрожающей, что они забрали детей и уехали к родственникам, не дожидаясь визита мастера. Только это и помогло избежать жертв.
Сегодня вечером соседи снизу сообщили им, что слышали звуки обрушения. По приезду хозяева увидели ужасную картину (см.фото - вид с чердака). Специалисты из администрации города выехали на место и посчитали, что существует угроза дальнейшего обрушения. Жильцам со второго этажа предложили временно переехать в гостиницу.
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