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Новости

18.01.2017 21:02

В доме на улице Красных Зорь обрушилась крыша

ФОТО
Потолочные перекрытия рухнули в квартире на третьем этаже дома №7 на улице Красных Зорь в Иванове. Хозяева квартиры подавали заявку в управляющую компанию о серьезной протечке на потолке еще до Нового года. Мастер приходил, но вызов закончился простым осмотром. На этой неделе жильцы подали повторную заявку, однако ситуация была столь угрожающей, что они забрали детей и уехали к родственникам, не дожидаясь визита мастера. Только это и помогло избежать жертв.

Сегодня вечером соседи снизу сообщили им, что слышали звуки обрушения. По приезду хозяева увидели ужасную  картину (см.фото - вид с чердака). Специалисты из администрации города выехали на место и посчитали, что существует угроза дальнейшего обрушения. Жильцам со второго этажа предложили временно переехать в гостиницу.

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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									просто ник								
							
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  • 18.01.2017 21:34
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							А сегодня клоуны были, назывались инспекцией ЖКХ, другие клоуны им чего-то показывали, а этот как его, образцовый дом и табличку там еще подарили.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • 18.01.2017 23:44
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							Всей этой братье место на Ленина 42, на арене под куполом. Очкарики, блин!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • 18.01.2017 22:19
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										+1
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							С боку (на сайте) название передачи отлично коллерируется с данной и подобной новостью.
    
Дмитрий Растатуров, начальник городского управления ЖКХ: Ситуацию чрезвычайной не считаю 
    
Откуда столько чудаков?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ВсегдаПрав								
							
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  • 18.01.2017 23:09
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							Образцово платили за Капитальный ремонт!
    
"...Никогда такого не было и вот опять..."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • 18.01.2017 23:57
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							В Иванове Сергей Степашин поздравил жителей образцового дома, а тем временем в одном из домов обрушились перекрытия, в другом крыша. Вот чего надо было ему показывать. Все очки втирают...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов
				
сегодня, 15:30

				

				В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов 
									
								

					
	 Есть пострадавшие - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 12:57

				

				В Иванове сгорел двухэтажный дом 
								

					
	 Очевидцы засняли пожар на ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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31.12.2016 13:30

				

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				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
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