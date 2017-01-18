ПОСЛУШАЙТЕ: минус еще одна школа – что происходит?

ВИДЕО





Лицей имени Фурманова в Кинешме с начала прошлого века ни разу капитально не ремонтировался. И вот строение не выдержало: начал рушиться потолок. Школу закрыли. Как и в конце прошло года – Савинскую.

А сколько еще таких объектов на грани? И почему в федеральную программу по строительству новых школ их так и не заявили? И есть ли деньги на местах хотя бы на разработку ПСД?

Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(2)

2472