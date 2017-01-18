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18.01.2017 20:48
ПОСЛУШАЙТЕ: минус еще одна школа – что происходит?
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Лицей имени Фурманова в Кинешме с начала прошлого века ни разу капитально не ремонтировался. И вот строение не выдержало: начал рушиться потолок. Школу закрыли. Как и в конце прошло года – Савинскую.
А сколько еще таких объектов на грани? И почему в федеральную программу по строительству новых школ их так и не заявили? И есть ли деньги на местах хотя бы на разработку ПСД?
Об этом – в комментарии Татьяны Прокопенко.97-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.
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Комментарии (3)
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- Алексей Иванов18.01.2017 23:03"что происходит?" - сами подумайте. За кого голосовали, с того и спросите.
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- ᗒѠᗕ19.01.2017 08:15Приоритеты другие, храмы строят.
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- ifirf1вчера, 15:07Нужно построить зиккурат!
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