В доме на Калинина рухнули перекрытия

Есть пострадавший - ФОТО

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Около 18:30 в многоквартирном доме 31/20 на улице Калинина в Иванове произошло обрушение перекрытий. Пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области сообщает, что рухнул потолок.Обломками засыпало кухню одной из квартир на пятом этаже. Пострадал мужчина - хозяин квартиры. Его увезли на "скорой". По предварительным данным, в квартире находилось еще несколько человек. Подробности происшествия и фото - в нашей ленте новостей.