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Новости

18.01.2017 19:12

В доме на Калинина рухнули перекрытия

Есть пострадавший - ФОТО

Около 18:30 в многоквартирном доме 31/20 на улице Калинина в Иванове произошло обрушение перекрытий. Пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области сообщает, что рухнул потолок.

Обломками засыпало кухню одной из квартир на пятом этаже. Пострадал мужчина -  хозяин квартиры. Его увезли на "скорой". По предварительным данным, в квартире находилось еще несколько человек. Подробности происшествия и фото - в нашей ленте новостей.




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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									просто ник								
							
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  • 18.01.2017 19:37
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    • 
										-1
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							Кап ремонт в действии?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Павлик Отморозов								
							
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  • 19.01.2017 13:03
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    • 
										+1
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							Стесняюсь спросить, Степашин же был в этот день случайно не зашибло ли его ??								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ник2шум								
							
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  • 19.01.2017 20:17
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    • 
										0
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							кап не кап, а кто-то сверху доремонтировался... И сколько же этажей в этом доме?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Монстр								
							
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  • 18.01.2017 19:48
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										+1
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							А где онф								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • 18.01.2017 19:58
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										+1
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							Срочное совещание уже было или пока только указания и личный контроль?
    
Надо провести в кратчайшие сроки проверки всех перекрытий.
    
Что там еще из "эффективных" мер?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Прохожий_								
							
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  • 18.01.2017 20:37
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    • 
										+1
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							Кап ремонт в действии детки!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ВсегдаПрав								
							
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  • 18.01.2017 23:11
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										+1
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							Сериал "Капитальный ремонт".
    
Серия 1								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alias								
							
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  • 19.01.2017 13:38
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										+1
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							Несколько лет назад именно в этом доме на 5 этаже хотели купить квартиру (не помню эту ли или другую). Зашли к соседям. Они сказали, что не так давно в продаваемой квартире была очень сильная протечка горячей воды - разводка отопления там сверху, с чердака. И пролило так, что хозяевам пришлось делать новый потолок (и правда, в комнате был потолок типа офисного армстронга. подняли одну плитку посмотреть - а там деревянная труха какая-то). Мы не стали квартиру покупать, хотя цена была приемлемой на фоне остальных. Возможно, нынешняя ситуация - следствие той сильной протечки. (кухня и комната там расположены рядом, через стенку).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов
				
сегодня, 15:30

				

				В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов 
									
								

					
	 Есть пострадавшие - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове сгорел двухэтажный дом
				
сегодня, 12:57

				

				В Иванове сгорел двухэтажный дом 
								

					
	 Очевидцы засняли пожар на ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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