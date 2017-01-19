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18.01.2017 19:12
В доме на Калинина рухнули перекрытия
Есть пострадавший - ФОТО
Около 18:30 в многоквартирном доме 31/20 на улице Калинина в Иванове произошло обрушение перекрытий. Пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области сообщает, что рухнул потолок.
Обломками засыпало кухню одной из квартир на пятом этаже. Пострадал мужчина - хозяин квартиры. Его увезли на "скорой". По предварительным данным, в квартире находилось еще несколько человек. Подробности происшествия и фото - в нашей ленте новостей.
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Надо провести в кратчайшие сроки проверки всех перекрытий.
Что там еще из "эффективных" мер?
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