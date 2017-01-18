Правительство Ивановской области поможет восстановить кинешемский лицей имени Фурманова





Лицей имени Фурманова в Кинешме закрыли. Учебный процесс в этом здании приостановлен. Причина - нарушение целостности потолка и крыши. По официальной версии, в новогодние праздники произошло отслоение штукатурки, что в итоге заставило идти руководство школы и города на радикальные меры.

Сегодня в правительстве Ивановской области прокомментировали эту ситуацию. Приводим текст комментария полностью.

«По поручению губернатора Ивановской области Павла Конькова в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в лицее имени Д.А. Фурманова г. Кинешма, правительством области прорабатывается вопрос оказания администрации муниципального образования финансовой помощи в восстановлении работоспособности образовательной организации. В настоящее время администрацией города осуществляется определение общего объема затрат, необходимого на проведение восстановительных работ.

По согласованию с территориальным органом Роспотребнадзора по Ивановской области принято решение об организации с 17 января обучения 588 школьников лицея в зданиях кинешемской гимназии имени А.Н. Островского.

Напомним, что в период новогодних каникул в здании лицея имени Д.А. Фурманова г. Кинешма на втором этаже была обнаружена промочка потолка в коридоре левого крыла. При проведении текущего ремонта потолка выяснилось, что деревянные балки и обрешетка потолка находятся в неудовлетворительном состоянии. С целью определения масштаба проблемы подрядчиком проведено искусственное обрушение потолка.

16 января состоялось заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма, по результатам которого принято решение второй этаж здания лицея закрыть. Из средств резервного фонда муниципальной Комиссии по чрезвычайным ситуациям городского округа Кинешма на разработку проектно-сметной документации и подготовку историко-культурной экспертизы выделено 335,6 тыс. рублей.

В связи с тем, что здание лицея является объектом культурного наследия федерального значения для проведения историко-культурной экспертизы привлечена специализированная организация».



Подробнее о ситуации в лицее имени Фурманова смотрите сегодня в программе "Губерния" на телеканале "БАРС".



поделиться ссылкой:

