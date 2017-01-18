В Шуе на высоковольтной кабельной линии произошла авария

Центр города два часа оставался без света





Вчера, 17 января, в 22.30 в Шуе произошла авария на высоковольтной кабельной линии. Из-за этого центральная часть города (от ул. Спортивной до ул. 1 Восточной и от ул. Театральной до ул. Генерала Белова) была отключена от электроснабжения.

Силами Шуйского отделения ОАО «Объединенные электрические сети» подача электричества была восстановлена с 00.05 18 января.

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