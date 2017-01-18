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18.01.2017 15:21В Иванове задержаны налетчики, средь бела дня похищавшие из магазинов терминалы для оплаты коммунальных услуг
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ВИДЕО дерзкой кражи терминала оплаты коммунальных платежей из ивановского магазина
Как мы уже сообщали, в областном центре была зарегистрирована серия краж терминалов оплаты коммунальных платежей. Преступники действовали с необычайной дерзость и выносили аппараты из помещений магазинов среди бела дня.
Грабители, прикрывая лица масками, врывались в торговые точки и в присутствии продавцов в считанные секунды демонтировали терминалы, после чего похищали их вместе с находящейся внутри наличностью.
По фактам грабежей следственным подразделением полиции были возбуждены уголовные дела.
Полицейским удалось установить личности преступников, подозреваемых в совершении серии грабежей, и при содействии сотрудников Росгвардии фигуранты были задержаны, заключены под стражу и в настоящее время привлекаются к уголовной ответственности. Все они ранее уже отбывали наказание за преступления имущественного характера.В пресс-службе УМВД по Ивановской области нам предоставили одну из записей с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей одно из дерзких ограблений налетчиков.
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Комментарии (3)
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- ЙЯdЪ18.01.2017 17:58Украсть за 10 секунд.
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- просто_ник18.01.2017 19:04Так быстро??!!! Видно что ребята до 25 лет и в детстве приучены к спорту и дисцыплине
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- просто ник18.01.2017 20:49А ты как лох, только ники в интернете тыришь :)
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