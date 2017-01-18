ВИДЕО дерзкой кражи терминала оплаты коммунальных платежей из ивановского магазина





Как мы уже сообщали, в областном центре была зарегистрирована серия краж терминалов оплаты коммунальных платежей. Преступники действовали с необычайной дерзость и выносили аппараты из помещений магазинов среди бела дня.

Грабители, прикрывая лица масками, врывались в торговые точки и в присутствии продавцов в считанные секунды демонтировали терминалы, после чего похищали их вместе с находящейся внутри наличностью.

По фактам грабежей следственным подразделением полиции были возбуждены уголовные дела.

Полицейским удалось установить личности преступников, подозреваемых в совершении серии грабежей, и при содействии сотрудников Росгвардии фигуранты были задержаны, заключены под стражу и в настоящее время привлекаются к уголовной ответственности. Все они ранее уже отбывали наказание за преступления имущественного характера.

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В пресс-службе УМВД по Ивановской области нам предоставили одну из записей с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей одно из дерзких ограблений налетчиков.