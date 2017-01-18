В Иванове и области ожидается усиление ветра

Прогноз синоптиков на ближайшие сутки





Согласно прогнозу ивановского гидрометцентра, с 18.00 18 января до 18.00 19 января на территории Ивановской области будет облачно. Днем – небольшой снег, местами – метель. На отдельных участках дорог - гололедица.

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Ветер – западный, 5-10 метров в секунду, днем – с порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью по области - от минус 8 до минус 13 градусов; днем - от минус 2 до минус 7 градусов.