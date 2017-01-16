Разлив нефтепродуктов на Уводи в Иванове ликвидируют при помощи вакуумной машины





Оснований считать, что виновником загрязнения реки Уводь нефтепродуктами стала ТЭЦ-2, нет, заявил технический директор теплоэлектроцентрали Сергей Кромов. По его словам, анализ проб, отобранных совместно профильными службами Управления Росприроднадзора по Ивановской области и ИвТЭЦ-2, показал незначительное превышение установленных нормативов, не способное привести к образованию имеющегося пятна.

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», - говорится в сообщении пресс-службы Филиала «Ивановский» ПАО «Т Плюс».