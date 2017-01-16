Похожие новости
-
16.01.2017 10:59По факту разлива в Уводи нефтепродуктов прокуратура проводит проверку
-
(1)
- 2294
- 3
-
-
17.01.2017 18:37Назван основной подозреваемый в деле о загрязнении Уводи нефтепродуктами
-
(0)
- 2347
- 0
-
Похожие репортажи
-
16.01.2017 20:05ЗАГРЯЗНЕННАЯ УВОДЬ
- (0)
- 519
- 0
-
Новости
18.01.2017 16:33
Разлив нефтепродуктов на Уводи в Иванове ликвидируют при помощи вакуумной машины
Оснований считать, что виновником загрязнения реки Уводь нефтепродуктами стала ТЭЦ-2, нет, заявил технический директор теплоэлектроцентрали Сергей Кромов. По его словам, анализ проб, отобранных совместно профильными службами Управления Росприроднадзора по Ивановской области и ИвТЭЦ-2, показал незначительное превышение установленных нормативов, не способное привести к образованию имеющегося пятна.«Тем не менее, хорошо понимая сложность ситуации, сотрудники станции проводят работы по очистке реки от разлива нефтепродуктов. Для этого используется вакуумная машина, которая откачивает загрязняющие вещества с поверхности воды. В районе моста на ул. Суворова (у места установки боновых заграждений) отмечается заметное улучшение качества воды. Специалистами химической службы станции проводится постоянный мониторинг состояния водного объекта», - говорится в сообщении пресс-службы Филиала «Ивановский» ПАО «Т Плюс».
ключевые слова: река Уводь нефтепродукты разлив ТЭЦ-2
- оцените новость:
-
(0)
- 504
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 15:30В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов
Есть пострадавшие - ФОТО
-
(2)
- 4663
сегодня, 14:14Ивановцы пожаловались на оскорбление чувств верующих во время Крещенских купаний
-
(6)
- 5531
сегодня, 12:57В Иванове сгорел двухэтажный дом
Очевидцы засняли пожар на ВИДЕО
-
(0)
- 2643
вчера, 13:03В Ивановской области вынесен приговор по делу о хищении более 260 млн рублей
-
(0)
- 4266
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(8)
- 10925
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3670
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 3710
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3144
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 9129
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 9207