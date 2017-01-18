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В Иванове Сергей Степашин поздравил жителей образцового дома
В областном центре выбран дом образцового содержания. Руководитель управляющей организации дома награжден Знаком качества ЖКХ.
Это дом №19 на улице Поэта Ноздрина. Именно он стал победителем конкурса «Домом образцового содержания». Сегодня, 18 января, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин вручил жителям дома соответствующую фасадную табличку.
Заявки для участия в конкурсе поступили от 10 управляющих организаций по 14 многоквартирным домам. В конкурсе участвовали дома, с момента ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, имеющие презентабельный внешний вид (включая фасад, кровлю, балконы, двери в подъезд). Учитывалась работа управляющей организации по благоустройству придомовой территории, наличие общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов и применение энергосберегающих технологий.
Победивший дом был построен в 1988 году, это девятиэтажный одноподъездный дом, находящийся под управлением Многофункциональной управляющей компании №5. В доме установлена система автоматического сбора данных электроэнергии как с общедомового прибора учёта, так и индивидуальных приборов учета в квартирах (АСКУЭ). В местах общего пользования установлены энергосберегающие светильники с датчиками движения. Заменены с деревянных на пластиковые оконные блоки в местах общего пользования; установлены общедомовые приборы учета на все энергоресурсы с возможным удаленным считыванием данных; применены современные материалы и технологии при проведении ремонтных работ (армированные полипропиленовые трубопроводы, теплоизоляционный кровельный материал и другие).Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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Неужели это они так хорошо дом содержать помогают?
В правительстве региона прошло совещание, посвященное проблеме реализации в Ивановской области программы расселения аварийного жилья, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 года.
Ивановская область с самого начала реализации программы оказалась в отстающих. Не соблюдаются сроки и качество строительства жилья для переселенцев, из-за этого к региону применяются разного рода санкции, звучат грозные окрики, наставления и так далее. Однако ничего не помогает, ситуация остается напряженной.
Появление федеральной программы расселения аварийного жилья «команда менеджеров» бывшего антикризисного ивановского губернатора Михаила Меня восприняла также как до этого приоритетный национальный проект «Здоровье» – возможность заработать.
Это было прекрасное время. Где можно было построить две больницы строили одну, вместо покупки двух томографов покупали один, а где можно было на запланированный объем расходов оборудовать туалеты для посетителей поликлиник золотыми унитазами, обклеивали стены плиткой из прессованного картона.
Однако денег на проект не жалели, к тому же, по сути, ничего нового за редким исключением создано не было (модернизация), поэтому как-то не очень заметно. А с программой переселения из аварийного жилья вышло хуже, ведь приходилось создавать новые объекты, а не модернизировать старые, да и деньги к тому времени в федеральном правительстве уже стали считать чуть лучше.
Итак, расселение не задалось. Что у нас в сухом остатке на сегодняшний день? Председатель Набсовета и гендиректор Фонда вдвоем просто так визиты не совершают. Им ведь тоже придется в этом году отвечать перед президентом и премьер-министром за выполнение программы в масштабах страны.
И вот здесь интересно наблюдать, как оценивают одно и то же событие губернатор с региональным правительством и руководство Фонда ЖКХ.
Сначала оценка ивановская (в обоих случаях цитирование официальных сообщений пресс-служб):
«В Ивановской области предприняты необходимые меры для реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья в установленный срок. Такую оценку по итогам визита в регион 18 января дали председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин и генеральный директор госкорпорации Константин Цицин»
«Руководители госкорпорации лично убедились в качестве возводимого жилья, положительно отметили использование застройщиком местных стройматериалов. Они также пообщались с жителями, которые переехали из аварийных домов в новое благоустроенное жилье в этом микрорайоне еще в 2015 году»
«Вопрос устранения выявленных Фондом замечаний и меры по завершению программы в установленный срок Сергей Степашин и Константин Цицин обсудили в ходе рабочей встречи с губернатором Ивановской области Павлом Коньковым. Как напомнил Павел Коньков, в рамках реализации региональной программы с 2013 года переселено более 2500 человек и введено в эксплуатацию более 30 000 кв. м. жилья. «К первому сентября текущего года программа должна быть завершена в полном объеме. Убежден, что эта задача реализуема», – сказал губернатор»
«Сергей Степашин подчеркнул, что смещение сроков выполнения программы недопустимо. Генеральный директор госкорпорации Константин Цицин предложил создать комиссию по контролю за ходом реализации программы. «По каждому объекту мы ждем детальный план-график завершения программы. Предлагаю начать такую работу уже со следующей недели», – добавил Константин Цицин. Павел Коньков поддержал эту инициативу. Он также предложил оборудовать все строительные площадки камерами видеонаблюдения».
Несколько по-иному все это выглядит по версии Фонда:
«До конца реализации программы остается меньше года. До последнего времени ход реализации программы в регионе вызывал серьезные опасения. По итогам сегодняшнего совещания мы должны выработать решение, которое позволит региону выполнить взятые обязательства, – подчеркнул Сергей Степашин. Кроме того, глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ напомнил собравшимся о важности предоставления достоверной информации о ходе реализации программы переселения в регионе»
«Генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин отметил, что масштаб задачи для региона – расселить почти 5 тысяч человек из 82 тысяч кв. м. аварийного жилья. К сожалению, выполнение этой задачи в регионе идет с отставанием – на сегодняшний день переселены 2,6 тысяч человек (55 процентов от общей численности). Целевые показатели 2015 года выполнены лишь на 74 процента. К выполнению показателя 2016 года субъект вообще еще не приступал, ни один из ранее начатых этапов не завершен»
«Константин Цицин обратил внимание присутствующих на то, что по заявке, одобренной Фондом в 2016 году, на текущий момент законтрактовано только 19 процентов от необходимых объемов»
«Ивановской области остается переселить еще более 2 тысяч человек из аварийного жилья. С учетом оставшегося времени и динамики реализации на протяжении предыдущих лет это существенные объемы, – отметил Константин Цицин».
Примечательно, что Степашин ведь не зря произнес эту загадочную фразу «о важности предоставления достоверной информации». Как видим, только большие руководители из Москвы уехали, так сразу же региональные руководители выдали нам не вполне достоверную информацию, как минимум, неполную, что, собственно, одно и то же.