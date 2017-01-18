В Иванове Сергей Степашин поздравил жителей образцового дома

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В областном центре выбран дом образцового содержания. Руководитель управляющей организации дома награжден Знаком качества ЖКХ.

Это дом №19 на улице Поэта Ноздрина. Именно он стал победителем конкурса «Домом образцового содержания». Сегодня, 18 января, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин вручил жителям дома соответствующую фасадную табличку.

Заявки для участия в конкурсе поступили от 10 управляющих организаций по 14 многоквартирным домам. В конкурсе участвовали дома, с момента ввода в эксплуатацию которых прошло более 5 лет, имеющие презентабельный внешний вид (включая фасад, кровлю, балконы, двери в подъезд). Учитывалась работа управляющей организации по благоустройству придомовой территории, наличие общедомовых приборов учета потребления коммунальных ресурсов и применение энергосберегающих технологий.

Победивший дом был построен в 1988 году, это девятиэтажный одноподъездный дом, находящийся под управлением Многофункциональной управляющей компании №5. В доме установлена система автоматического сбора данных электроэнергии как с общедомового прибора учёта, так и индивидуальных приборов учета в квартирах (АСКУЭ). В местах общего пользования установлены энергосберегающие светильники с датчиками движения. Заменены с деревянных на пластиковые оконные блоки в местах общего пользования; установлены общедомовые приборы учета на все энергоресурсы с возможным удаленным считыванием данных; применены современные материалы и технологии при проведении ремонтных работ (армированные полипропиленовые трубопроводы, теплоизоляционный кровельный материал и другие).

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Фото: пресс-служба администрации г. Иваново