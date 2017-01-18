Начался суд над уроженцем Ивановской области, убившим 10-летнего мальчика





Сегодня, 18 января, в Перми начался судебный процесс над 28-летний уроженцем Ивановской области. Он обвиняется в двойном убийстве.

Один из убитых ивановским бомжом – 10-летний мальчик. Жестокое преступление было совершено в июне 2016 года. Безработный из Ивановской области убил в Индустриальном парке Перми ребенка и сбросил труп в коллектор. Найти тело мальчика удалось лишь в августе.

В том же колодце был найден еще один труп - мужчины, - который пролежал там с 2014 года. Как оказалось, это тоже дело рук ивановского бомжа.

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Свою вину подсудимый признал полностью.