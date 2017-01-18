В отношении ивановца, отказавшегося давать свидетельские показания, возбуждено уголовное дело





Ивановец стал свидетелем конфликта, в результате которого погиб его знакомый. По факту причинения смерти по неосторожности было возбуждено уголовное дело. При его расследование указанный гражданин вызывался в качестве свидетеля. Однако что-либо рассказывать следователю об обстоятельствах произошедшего мужчина наотрез отказался.

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Теперь возбуждено уголовное дело и в отношении него – за отказ свидетеля от дачи показаний, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.