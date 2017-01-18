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18.01.2017 15:47
В отношении ивановца, отказавшегося давать свидетельские показания, возбуждено уголовное дело
Ивановец стал свидетелем конфликта, в результате которого погиб его знакомый. По факту причинения смерти по неосторожности было возбуждено уголовное дело. При его расследование указанный гражданин вызывался в качестве свидетеля. Однако что-либо рассказывать следователю об обстоятельствах произошедшего мужчина наотрез отказался.Теперь возбуждено уголовное дело и в отношении него – за отказ свидетеля от дачи показаний, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
ключевые слова: свидетель показания отказ уголовное дело
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Комментарии (1)
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- fox18.01.2017 16:01ну соучастник получается, если видел как убили-но ничего не предпринял и ещё в добавок сотрудничать с следствием отказался-это называется соучастие.
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