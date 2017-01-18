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Новости

18.01.2017 15:35

Активисты ОНФ выявили в Ивановской области факты ненадлежащего содержания теплосетей

ФОТО


Активисты Общероссийского народного фронта в Ивановской области провели рейд по дворовым территориям и оценили состояние тепловых трасс надземного типа прокладки. Общественники выборочно осмотрели несколько дворовых территорий в Вичуге, Родниках и в Ново-Талицах.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ, в ряде случаев были выявлены повреждения теплоизоляции трубопроводов либо отсутствие изоляции как таковой. Все это может привести к повышенному расходу теплоэнергии и ухудшению качества теплоснабжения, отметили общественники.

Так, по улице Осипенко в Родниках теплоизоляция на трубах, ведущих от котельной Родниковского машиностроительного завода до двух крупных микрорайонов города – Южный и 60-летия Октября, оказалась сильно повреждена. Полуистлевшая изоляция свисает с труб в районе дома №1а по улице 1-я Линия в селе Ново-Талицы.

Похожая картина во дворах домов на улицах Школьная, Садовая и Радужная. Активисты ОНФ также обнаружили надземные теплотрассы, полностью лишенные какой-либо изоляции. В отдельных случаях трубы замурованы в бетонные плиты, что тоже не способствует сохранению тепла.

«К сожалению, на территории Ивановской области достаточно много теплосетей с ветхой или вообще отсутствующей теплоизоляцией. Между тем, ремонт и восстановление изоляции закладывается в тариф на передачу теплоносителя. Согласно правилам использования теплопроводов и телеустановок, на каждом сетевом предприятии должна быть разработана и утверждена программа сокращения теплопотерь, в том числе и через теплоизоляцию, – сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ивановской области Дмитрий Сафонов. – Использование таких неутепленных теплосетей приводит к ухудшению качества теплоснабжения и удорожанию услуги по теплоснабжению. В итоге страдает конечный потребитель. Жители платят немалые деньги за фактически некачественно оказанные услуги».

Обо всех выявленных фактах ненадлежащего содержания теплосетей активисты Народного фронта проинформируют органы местного самоуправления.

Фото: отделение ОНФ в Ивановской области

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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • 18.01.2017 18:02
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							ОНФ - выявит все что скрыто! Скандалы, интриги, расследования!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Монстр								
							
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  • 18.01.2017 19:26
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										+1
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							Информация в Иваново это пустое дело, а возглавляет его бывший военком! Вот и ходят строем друг другу честь отдают!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Монстр								
							
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  • 18.01.2017 19:28
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										0
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							Информация это онф								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто_ник								
							
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  • 18.01.2017 19:17
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										+1
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							Ну так взяли бы утеплитель и замотал бы! Это как увидеть тонущего' и сказать о этом и уйти! А спасают пущей спасатели!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Монстр								
							
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  • 18.01.2017 19:23
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							Что если утеплять трубы будут меньше с потребителей брать? Дима Сафонов- не неси чушь!!! Эти трубы на балансе и на тариф не влияют								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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