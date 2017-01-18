В Иванове задержаны налетчики, средь бела дня похищавшие из магазинов терминалы для оплаты коммунальных услуг





Серию краж терминалов для оплаты коммунальных услуг раскрыли сотрудники ивановского уголовного розыска. Преступления были совершены в начале 2017 года. Преступники средь бела дня выносили установленные в магазинах аппараты вместе с наличностью. Причем, на глазах у всех – продавцов, покупателей, под объективами камер видеонаблюдения.

В настоящее время часть преступной группы уже задержана. Как выяснилось, все фигуранты – опытные налетчики, с большим криминальным прошлым.

Подробности, в том числе фрагменты записей с камер видеонаблюдения, зафиксировавших преступления налетчиков, смотрите сегодня в 20.00 в программе «По горячим следам» на телеканале «БАРС».

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