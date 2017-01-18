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Первый этап подготовки детского технопарка в Иванове завершен
Завершена первая очередь подготовки помещения для детского технопарка. Сегодня, 18 января, с ходом работ познакомился глава города Иваново Владимир Шарыпов
Напомним, проект создания в Иванове детского технопарка стартовал в 2016 году. Организатором новой площадки для интеллектуального и творческого развития подрастающего поколения выступил Центр технического творчества «Новация», которому в оперативное управление предали помещения бывшего заводского клуба на проспекте Ленина, 73.
В городском бюджете 2016 года на создание технопарка было заложено 10 млн рублей. На эти деньги был проведен демонтаж отделочных материалов, укреплены перекрытия и конструктивные элементы здания. Кроме того, часть суммы направлена на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта и на технологическое подключение здания к электрическим сетям.
Проект предполагает создание образовательных зон, учебных классов по различным дисциплинам инженерно-технической направленности, лабораторий по 3D-моделированию, аэро- и автопилотированию, нейро- и нанотехнологиям, робототехнике. Кроме того, планируется реконструкция большого многофункционального зала.
Для завершения ремонта помещений требуется еще порядка 60 млн рублей. Однако в бюджете текущего года заложено только 10 – на создание системы внутренних и внешних коммуникаций, возведение внутренних перегородок здания, монтаж отопления и канализации. «В этом году мы должны завершить подготовку помещений. Сейчас совместно с депутатами будем искать возможность проведения всех необходимых работ, чтобы технопарк был открыт в ближайшее время», - отметил Владимир Шарыпов.
Еще одна проблема – наполнение технопарка необходимым оборудованием. Его стоимость может составить около 80 млн рублей. Как сообщили в ивановской мэрии, эти средства могут быть получены из федерального бюджета. С 2016 года в Российской Федерации реализуется проект Агентства Стратегических Инициатив (АСИ) на 2016 – 2020 гг. по созданию детских технопарков. В рамках его реализации порядка 17 регионов получили в 2016 году 925 млн рублей на софинансирование капитальных расходов по закупке высокотехнологичного образовательного оборудования. Одним из условий субсидирования проекта является финансовое участие региона. В сентябре 2016 состоялось совещание, на котором рассматривался вопрос о вхождении области в проект.
Кроме того, участие в проекте примут инвесторы-резиденты, которые размесят в технопраке часть своих технологических цепочек, будут готовить на базе парка своих будущих специалистов.
На базе технопарка смогут заниматься более 1000 юных ивановцев. Содержание инновационного центра обойдется бюджету в 20 млн рублей ежегодно.Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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Предыдущие клоуны пели про супер пупер дворец спорта, и тоже про неплохие суммы на обслуживание в год, что на данный момент с "дворцом" все прекрасно знают.
А так, клоуны еще нихрена не сдалали, а уже поют как будет много лабораторий по 3D-моделированию, аэро- и автопилотированию, нейро- и нанотехнологиям, робототехнике. Дурачки беспонтовые, сначала сделай потом кричи о том что есть.
А тут еще и содержание этого технопарка обойдется в круглую сумму. Представляю какие цены будут для 1000 юных ивановцев, что бы они смогли заниматься.
На ремонт 60 млн., на оборудование 80 млн. Итого 140 млн. Бюджет предусматривает 10 млн. на текущий год. Про софинансирование ещё непонятно, но и при софинансировании (925 разделить на 17, получается по 54 млн. на регион) дефицит составляет 76 млн. Такими темпами строить этот технопарк будут до второго пришествия.
Кроме того, ежегодное содержание этого объекта - это 20 млн., а они есть? Да и вообще лихо получается: на этапе строительства по 10 млн. в год, а на содержание - по 20. Интересный бизнес-план, однако.