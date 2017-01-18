Первый этап подготовки детского технопарка в Иванове завершен

ФОТО





Завершена первая очередь подготовки помещения для детского технопарка. Сегодня, 18 января, с ходом работ познакомился глава города Иваново Владимир Шарыпов

Напомним, проект создания в Иванове детского технопарка стартовал в 2016 году. Организатором новой площадки для интеллектуального и творческого развития подрастающего поколения выступил Центр технического творчества «Новация», которому в оперативное управление предали помещения бывшего заводского клуба на проспекте Ленина, 73.

В городском бюджете 2016 года на создание технопарка было заложено 10 млн рублей. На эти деньги был проведен демонтаж отделочных материалов, укреплены перекрытия и конструктивные элементы здания. Кроме того, часть суммы направлена на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта и на технологическое подключение здания к электрическим сетям.

Проект предполагает создание образовательных зон, учебных классов по различным дисциплинам инженерно-технической направленности, лабораторий по 3D-моделированию, аэро- и автопилотированию, нейро- и нанотехнологиям, робототехнике. Кроме того, планируется реконструкция большого многофункционального зала.

Для завершения ремонта помещений требуется еще порядка 60 млн рублей. Однако в бюджете текущего года заложено только 10 – на создание системы внутренних и внешних коммуникаций, возведение внутренних перегородок здания, монтаж отопления и канализации. «В этом году мы должны завершить подготовку помещений. Сейчас совместно с депутатами будем искать возможность проведения всех необходимых работ, чтобы технопарк был открыт в ближайшее время», - отметил Владимир Шарыпов.

Еще одна проблема – наполнение технопарка необходимым оборудованием. Его стоимость может составить около 80 млн рублей. Как сообщили в ивановской мэрии, эти средства могут быть получены из федерального бюджета. С 2016 года в Российской Федерации реализуется проект Агентства Стратегических Инициатив (АСИ) на 2016 – 2020 гг. по созданию детских технопарков. В рамках его реализации порядка 17 регионов получили в 2016 году 925 млн рублей на софинансирование капитальных расходов по закупке высокотехнологичного образовательного оборудования. Одним из условий субсидирования проекта является финансовое участие региона. В сентябре 2016 состоялось совещание, на котором рассматривался вопрос о вхождении области в проект.

Кроме того, участие в проекте примут инвесторы-резиденты, которые размесят в технопраке часть своих технологических цепочек, будут готовить на базе парка своих будущих специалистов.

На базе технопарка смогут заниматься более 1000 юных ивановцев. Содержание инновационного центра обойдется бюджету в 20 млн рублей ежегодно.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(2)

1649

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново