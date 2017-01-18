В Иванове школьники будут биться за выход в Первенство ЦФО по мини-футболу





19 января в ивановском споркомплексе «Форвард» состоятся финальные игры областных соревнований по мини-футболу (футзалу) за выход в первенство Центрального федерального округа среди школьных команд. В состязаниях примут участие победители и призеры командных зачетов городских и районных соревнований.

Соревнования по мини-футболу проводятся в 4-х возрастных категориях и в 4 этапа: муниципальный, областной, межрегиональный, заключительный.

Победители областных игр будут представлять Ивановскую область в соревнованиях среди лучших команд ЦФО, которые пройдут в феврале 2017 года в Московской области. Заключительный этап состязаний состоится в период с 20 марта по 1 апреля текущего года.

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