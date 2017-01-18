Как в Иванове будет работать общественный транспорт в Крещенскую ночь

Где и когда ограничат автодвижение





Для удобства жителей областного центра, желающих отпраздновать Крещение Господня в православных храмах города и парке отдыха им. Революции 1905 года, разработаны следующие дополнительные маршруты движения автобусов до окончания мероприятий с интервалом движения 10-15 минут:

1. Парк им. Революции 1905 года (берег реки Талка), Ивановский Свято-Введенский женский монастырь - Маршрут №1 (по кругу) путь следования «ул. Шувандиной – ул. Спартака»;

2. Парк им. Революции 1905 года (ул. Первых Маевок) - Маршрут №2 (по кругу) путь следования «ул. Первых Маевок – ул. Полка Нормандия- Неман разворотное кольцо троллейбусного маршрута №7».

Будет введено ограничение движения транспорта на улицах Шувандиной и Первых Маевок в период проведения мероприятий в Парке имени Революции 1905 года.

18 января с 22.00 до 24.00 и 19 января с 00.00 до 04.00 будет ограничено движение транспорта - на участке по улице Шувандиной:

- от перекрестка с улицей Свободы до перекрестка с улицей Академическая; на участке по улице Первых Маевок:

- от перекрестка с улицей Носова до перекрестка с улицей Разумовой.

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