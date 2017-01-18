На полях села Писцово уже несколько лет появляется большой крест

Местные жители видят в этом благодать - ФОТО





28 января с 11.00 в Комсомольском районе пройдет «Писцовский бокогрей». Организаторы приглашают на праздник жителей всей области и не только. Предлагают активно провести время и развлечься целыми семьями или же трудовыми коллективами.

Место проведения - уникальная «Окуловская» яма в старинном дворцовом селе Писцово, организованная при строительстве известной фабрики меценатов Павловых. Много лет назад жители устроили на этом месте свалку. Нашлись неравнодушные люди, которые расчистили его.

Чтобы яма не зарастала мусором, уже которое лето один из местных жителей выкашивает на этом месте траву в виде креста. Кроме того, считает мужчина, это своего рода благодать на село.

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, - пояснила начальник отдела культуры районной администрации Юлия Сураева. -».