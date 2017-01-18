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Новости

18.01.2017 14:11

На полях села Писцово уже несколько лет появляется большой крест

Местные жители видят в этом благодать - ФОТО


28 января с 11.00 в Комсомольском районе пройдет «Писцовский бокогрей». Организаторы приглашают на праздник жителей всей области и не только. Предлагают активно провести время и развлечься целыми семьями или же трудовыми коллективами.

Место проведения - уникальная «Окуловская» яма в старинном дворцовом селе Писцово, организованная при строительстве известной фабрики меценатов Павловых. Много лет назад жители устроили на этом месте свалку. Нашлись неравнодушные люди, которые расчистили его.

Чтобы яма не зарастала мусором, уже которое лето один из местных жителей выкашивает на этом месте траву в виде креста. Кроме того, считает мужчина, это своего рода благодать на село.

«Мы большое внимание уделяем развитию туризма в Комсомольском районе, - пояснила начальник отдела культуры районной администрации Юлия Сураева. - Многие знают о наших летних праздниках: фестивале ремесел в Писцове и фестивале клубники в Подозерском. Но району есть чем удивить и зимой. Мы предлагаем отвлечься от домашних хлопот, работы в офисе и провести время на свежем воздухе, с пользой для души и тела. Склоны «Окуловской» горы идеальны для катаний как на тюбингах, так и на лыжах. А чтобы у всех гостей было праздничное, крещенское настроение, мы подготовили веселую развлекательную программу: с песнями, плясками, снежным боулингом и многим другим. Каждое поселение района представит свои брендовые напитки - на любой вкус. Ждем всех!».

ключевые слова: крест село праздник бокогрей
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