Новости
18.01.2017 14:11
На полях села Писцово уже несколько лет появляется большой крест
Местные жители видят в этом благодать - ФОТО
28 января с 11.00 в Комсомольском районе пройдет «Писцовский бокогрей». Организаторы приглашают на праздник жителей всей области и не только. Предлагают активно провести время и развлечься целыми семьями или же трудовыми коллективами.
Место проведения - уникальная «Окуловская» яма в старинном дворцовом селе Писцово, организованная при строительстве известной фабрики меценатов Павловых. Много лет назад жители устроили на этом месте свалку. Нашлись неравнодушные люди, которые расчистили его.
Чтобы яма не зарастала мусором, уже которое лето один из местных жителей выкашивает на этом месте траву в виде креста. Кроме того, считает мужчина, это своего рода благодать на село.«Мы большое внимание уделяем развитию туризма в Комсомольском районе, - пояснила начальник отдела культуры районной администрации Юлия Сураева. - Многие знают о наших летних праздниках: фестивале ремесел в Писцове и фестивале клубники в Подозерском. Но району есть чем удивить и зимой. Мы предлагаем отвлечься от домашних хлопот, работы в офисе и провести время на свежем воздухе, с пользой для души и тела. Склоны «Окуловской» горы идеальны для катаний как на тюбингах, так и на лыжах. А чтобы у всех гостей было праздничное, крещенское настроение, мы подготовили веселую развлекательную программу: с песнями, плясками, снежным боулингом и многим другим. Каждое поселение района представит свои брендовые напитки - на любой вкус. Ждем всех!».
- оцените новость:
-
(4)
- 2922
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 15:30В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов
Есть пострадавшие - ФОТО
-
(2)
- 4664
сегодня, 14:14Ивановцы пожаловались на оскорбление чувств верующих во время Крещенских купаний
-
(6)
- 5533
сегодня, 12:57В Иванове сгорел двухэтажный дом
Очевидцы засняли пожар на ВИДЕО
-
(0)
- 2644
вчера, 13:03В Ивановской области вынесен приговор по делу о хищении более 260 млн рублей
-
(0)
- 4267
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(8)
- 10925
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3670
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 3710
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3144
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 9129
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 9207