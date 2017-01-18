В Ивановской области пройдет Первенство по биатлону





26 января в местечке «Майская горка» в Кохме на стадионе «Рекорд» состоится Первенство эстафетных гонок по биатлону. Соревнования проводятся среди студентов – участников военно-патриотических клубов профессиональных образовательных организаций. Первенство посвящено 73-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда и 90-летию регионального отделения ДОСААФ России.

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Фото: Владимир Бобылев