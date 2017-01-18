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18.01.2017 13:52
В Ивановской области пройдет Первенство по биатлону
26 января в местечке «Майская горка» в Кохме на стадионе «Рекорд» состоится Первенство эстафетных гонок по биатлону. Соревнования проводятся среди студентов – участников военно-патриотических клубов профессиональных образовательных организаций. Первенство посвящено 73-й годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда и 90-летию регионального отделения ДОСААФ России.Фото: Владимир Бобылев
ключевые слова: спорт биатлон первенство
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Комментарии (3)
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- Энгельс18.01.2017 14:01Судя по бубулевскому фото к нам сам Фуркад приедет!
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- volgodon18.01.2017 16:56Ну да, если только картонный (любительский) ;)
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- Sa4ok18.01.2017 18:41Блин ну как обычно по середине недели. Нет бы на выходных сделали чтоб больше людей могли придти посмотреть. Вообще в городе сходить некуда
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