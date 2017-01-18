Митрополит Иосиф возглавил крестный ход «на Иордань»





Сегодня, 18 января, в Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник) митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф возглавил в Успенском кафедральном соборе богослужение, состоящие из царских часов, изобразительных, вечерни и литургии святителя Василия Великого. По заамвонной молитве он возглавил крестный ход «на Иордань», прошедший к храму Царственных страстотерпцев Успенского мужского монастыря, и совершил там чин великого освящения воды. Об этом сообщает пресс-службы Главы Ивановской митрополии

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