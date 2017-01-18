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18.01.2017 13:17
В Шуе выступит знаменитый хор Валаамского монастыря
Вход бесплатный
28 января в 12.00 в шуйском Доме культуры выступит уникальный творческий коллектив – хор Валаамского монастыря – с музыкально-поэтической программой «Свет Валаама».
В программе прозвучат старинные церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка (Глинка, Рахманинов, Чесноков, Бордак), лирические и патриотические песни I Мировой и Великой Отечественной воин (Соловьёв-Седой, Дыховичный, Мигуля), стихи поэтов «серебряного века» и современных авторов.
Вход свободный.
Для справки:Хор Валаамского монастыря был создан в августе 2005 года по случаю восстановления и освящения главной святыни Валаамской обители – Спасо-Преображенского собора – и является церковно-певческим коллективом, ежегодно участвующим в Патриарших богослужениях на Валааме и его подворьях.
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