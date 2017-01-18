Новости
В Иванове создана добровольная Казачья пожарная команда
Как мы уже сообщали, сегодня, 18 января, были подведены итоги деятельности территориальной подсистемы РСЧС Ивановской области.
С докладом по итогам работы ведомства выступил начальник ГУ МЧС России по Ивановской области Вячеслав Бутко. Он проинформировал, что за 2016 год подразделениями главного управления МЧС России по Ивановской области совершено более 5,2 тыс. выездов, в том числе свыше 3,8 тыс. - на возгорания и пожары и более 1,4 тыс. - на дорожно-транспортные происшествия. По сравнению с 2015 годом количества пожаров на территории региона снизилось на 3%, число погибших - на 5%, количество травмированных - на 13%. На водных объектах сотрудники МЧС России осуществили более 1,5 тыс. патрулирований и профилактических рейдов. Число погибших на водоемах уменьшилось на 9%, спасено 115 человек.
По сравнению с прошлым годом существенно сократилось время прибытия первого подразделения на вызов и время ликвидации пожаров. Среднее время реагирования на происшествия в 2016 году составило 12,3 мин, среднее время прибытия первых пожарно-спасательных подразделений на пожар - 5,94 мин, что лучше средних значений в центральном округе.В 2016 году продолжилось развитие корпуса сил МЧС России. На территории Ивановской области созданы 3 добровольные пожарные команды, в том числе первая добровольная Казачья пожарная команда г. Иваново.
- оцените новость:
-
(1)
- 673
- 7
Комментарии (7)
-
- Svobodanam18.01.2017 13:10Т е учат людей в пожарном училище годами, кучу бабла тратят, а тут ряженная команда.
-
- Гирасим Божемойтов18.01.2017 13:47команда ряженых клоунов, через которую будут пилить бюджетное бабло
-
- Prokhogiy18.01.2017 14:15а ещё есть Служба Спасения(МЧС) и Национальная Гвардия(Полиция) !!! осталось ещё создать официальное Теневое Правительство и Теневого Губернатора !
-
- fox18.01.2017 14:43казачья? мы к сословному обществу что ли стремимся? Весьма странный подход. И много ли у нас казаков? Все потомственные со времён Екатерины, не?
-
- Миха7918.01.2017 15:51Горел дом,приехали пожарные,без воды,поехали на гидрант за водой,откопали,заправились,и еще 2 часа немогли потушить т.к.из 3машин тушила 1 в один рукав.полез мчс на столб на железной лестнице отключать провода,но ввод в дом от горел быстрее,там его проводами чуть и не убило.
-
- Стас Карпов18.01.2017 18:49А цыганских пожарных не пробовали? Сразу растащат дом по бревну ))
-
- brantazabra18.01.2017 23:38Коней у соседей уведут, и машину у пожарных.
Новость дня
-
(2)
- 4665
-
(6)
- 5534
-
(0)
- 2645
-
(0)
- 4267
-
(8)
- 10925
-
(1)
- 3670
-
(3)
- 3710
-
(0)
- 3144
-
(0)
- 9129
-
(2)
- 9207