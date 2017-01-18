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Новости

18.01.2017 13:00

В Иванове создана добровольная Казачья пожарная команда


Как мы уже сообщали, сегодня, 18 января, были подведены итоги деятельности территориальной подсистемы РСЧС Ивановской области.

С докладом по итогам работы ведомства выступил начальник ГУ МЧС России по Ивановской области Вячеслав Бутко. Он проинформировал, что за 2016 год подразделениями главного управления МЧС России по Ивановской области совершено более 5,2 тыс. выездов, в том числе свыше 3,8 тыс. - на возгорания и пожары и более 1,4 тыс. - на дорожно-транспортные происшествия. По сравнению с 2015 годом количества пожаров на территории региона снизилось на 3%, число погибших - на 5%, количество травмированных - на 13%. На водных объектах сотрудники МЧС России осуществили более 1,5 тыс. патрулирований и профилактических рейдов. Число погибших на водоемах уменьшилось на 9%, спасено 115 человек.

По сравнению с прошлым годом существенно сократилось время прибытия первого подразделения на вызов и время ликвидации пожаров. Среднее время реагирования на происшествия в 2016 году составило 12,3 мин, среднее время прибытия первых пожарно-спасательных подразделений на пожар - 5,94 мин, что лучше средних значений в центральном округе.

В 2016 году продолжилось развитие корпуса сил МЧС России. На территории Ивановской области созданы 3 добровольные пожарные команды, в том числе первая добровольная Казачья пожарная команда г. Иваново.

ключевые слова: МЧС добровольная дружина казаки
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Svobodanam								
							
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  • 18.01.2017 13:10
    • 
														
    
								
      
									
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							Т е учат людей в пожарном училище годами, кучу бабла тратят, а тут ряженная команда. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гирасим Божемойтов								
							
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  • 18.01.2017 13:47
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										+1
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							команда ряженых клоунов, через которую будут пилить бюджетное бабло								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Prokhogiy								
							
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  • 18.01.2017 14:15
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										0
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							а ещё есть Служба Спасения(МЧС) и Национальная Гвардия(Полиция) !!! осталось ещё создать официальное Теневое Правительство и Теневого Губернатора !								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 18.01.2017 14:43
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							казачья? мы к сословному обществу что ли стремимся? Весьма странный подход. И много ли у нас казаков? Все потомственные со времён Екатерины, не?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
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  • 18.01.2017 15:51
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Горел дом,приехали пожарные,без воды,поехали на гидрант за водой,откопали,заправились,и еще 2 часа немогли потушить т.к.из 3машин тушила 1 в один рукав.полез мчс на столб на железной лестнице отключать провода,но ввод в дом от горел быстрее,там его проводами чуть и не убило.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Стас Карпов								
							
    • 
							
  • 18.01.2017 18:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А цыганских пожарных не пробовали? Сразу растащат дом по бревну ))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									brantazabra								
							
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  • 18.01.2017 23:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Коней у соседей уведут, и машину у пожарных.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов
				
сегодня, 15:30

				

				В Иванове автобус влетел в толпу пешеходов 
									
								

					
	 Есть пострадавшие - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове сгорел двухэтажный дом
				
сегодня, 12:57

				

				В Иванове сгорел двухэтажный дом 
								

					
	 Очевидцы засняли пожар на ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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