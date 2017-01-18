В Иванове создана добровольная Казачья пожарная команда





Как мы уже сообщали, сегодня, 18 января, были подведены итоги деятельности территориальной подсистемы РСЧС Ивановской области.

С докладом по итогам работы ведомства выступил начальник ГУ МЧС России по Ивановской области Вячеслав Бутко. Он проинформировал, что за 2016 год подразделениями главного управления МЧС России по Ивановской области совершено более 5,2 тыс. выездов, в том числе свыше 3,8 тыс. - на возгорания и пожары и более 1,4 тыс. - на дорожно-транспортные происшествия. По сравнению с 2015 годом количества пожаров на территории региона снизилось на 3%, число погибших - на 5%, количество травмированных - на 13%. На водных объектах сотрудники МЧС России осуществили более 1,5 тыс. патрулирований и профилактических рейдов. Число погибших на водоемах уменьшилось на 9%, спасено 115 человек.

По сравнению с прошлым годом существенно сократилось время прибытия первого подразделения на вызов и время ликвидации пожаров. Среднее время реагирования на происшествия в 2016 году составило 12,3 мин, среднее время прибытия первых пожарно-спасательных подразделений на пожар - 5,94 мин, что лучше средних значений в центральном округе.

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В 2016 году продолжилось развитие корпуса сил МЧС России. На территории Ивановской области созданы 3 добровольные пожарные команды, в том числе первая