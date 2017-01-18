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Ивановские спасатели подвели итоги года и наградили лучших
При этом опоздавшие на мероприятие чиновники подверглись санкциям - ФОТО
Сегодня в ивановской пожарно-спасательной академии подразделения МЧС подводили итоги минувшего года. В ходе торжественной церемонии была отмечена работа не только специалистов-профессионалов, но и гражданских активистов, которые тоже внесли свой вклад в общее дело.
Таким образом, среди награжденных были и журналисты. Почётное третье место в номинации «Лучшая телевизионная работа» заняла наша коллега - корреспондент программы «Губерния» Марина Зенина.
Также начальник Главного управления МЧС России по Ивановской области Вячеслав Бутко вручил медаль МЧС России Михаилу Шатову — председателю региональной общественной организации «МЫ». Напомним, благотворительная организация уже не первый год собирает гуманитарную помощь для жителей Юго-Востока Украины. При поддержке МЧС в Луганскую область в течение года было отправлено 8 машин гуманитарного груза — в основном это медицинские препараты, перевязочные материалы, текстиль, продукты, канцтовары и книги для школьников. Последний груз был отправлен в канун Нового года — это сладкие подарки и гостинцы для ребят из Лутугинского района Луганской области.
«Безусловно, это награда не моя, а всех ивановцев, которые принимали участие в оказании и сборе помощи нуждающимся на Юго-Востоке Украины», - отметил Михаил Шатов.
Курьезная ситуация разыгралась перед началом торжественного мероприятия. Некоторые чиновники, главы муниципалитетов и департаментов, приглашенные на церемонию, не могли пройти через КПП. Очевидцы сообщают о нескольких десятках «людей в костюмах», столпившихся на проходной. Дело в том, что дежурному поступил приказ не пропускать никого после заезда на территорию академии губернаторского кортежа. Удалось ли «опоздавшим» справиться с «дисциплинарными санкциями» и попасть на мероприятие, неизвестно.
Кто еще стал лучшим и чью работу оценили по заслугам? Подробности с церемонии награждения смотрите в репортаже в вечерних выпусках программы «Губерния».
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Комментарии (4)
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- просто_ник18.01.2017 12:54Чиновников надо воспитывать! Учить так сказать дисциплине, молодцы в МЧС, УВАЖАЮ!
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- просто ник18.01.2017 14:20Вороватый клон, пишет что надо воспитывать вороватых чинуш :))) Дурашка :))
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- Чита из Иваново18.01.2017 13:02Ремня бы им хорошего дать, как в Сингапуре публично высечь, а розгами попросить исполнить наказание самого Губернатора! а ребят с БАРСа поздравляю и организацию "МЫ" , Шатов заслужил эту награду
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- Bigben18.01.2017 13:21Поделом чиновникам!А награжденных от души поздравляю!!!
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