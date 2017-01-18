Ивановские спасатели подвели итоги года и наградили лучших

При этом опоздавшие на мероприятие чиновники подверглись санкциям - ФОТО





Сегодня в ивановской пожарно-спасательной академии подразделения МЧС подводили итоги минувшего года. В ходе торжественной церемонии была отмечена работа не только специалистов-профессионалов, но и гражданских активистов, которые тоже внесли свой вклад в общее дело.

Таким образом, среди награжденных были и журналисты. Почётное третье место в номинации «Лучшая телевизионная работа» заняла наша коллега - корреспондент программы «Губерния» Марина Зенина.

Также начальник Главного управления МЧС России по Ивановской области Вячеслав Бутко вручил медаль МЧС России Михаилу Шатову — председателю региональной общественной организации «МЫ». Напомним, благотворительная организация уже не первый год собирает гуманитарную помощь для жителей Юго-Востока Украины. При поддержке МЧС в Луганскую область в течение года было отправлено 8 машин гуманитарного груза — в основном это медицинские препараты, перевязочные материалы, текстиль, продукты, канцтовары и книги для школьников. Последний груз был отправлен в канун Нового года — это сладкие подарки и гостинцы для ребят из Лутугинского района Луганской области.

«Безусловно, это награда не моя, а всех ивановцев, которые принимали участие в оказании и сборе помощи нуждающимся на Юго-Востоке Украины», - отметил Михаил Шатов.

Курьезная ситуация разыгралась перед началом торжественного мероприятия. Некоторые чиновники, главы муниципалитетов и департаментов, приглашенные на церемонию, не могли пройти через КПП. Очевидцы сообщают о нескольких десятках «людей в костюмах», столпившихся на проходной. Дело в том, что дежурному поступил приказ не пропускать никого после заезда на территорию академии губернаторского кортежа. Удалось ли «опоздавшим» справиться с «дисциплинарными санкциями» и попасть на мероприятие, неизвестно.

Кто еще стал лучшим и чью работу оценили по заслугам? Подробности с церемонии награждения смотрите в репортаже в вечерних выпусках программы «Губерния».

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