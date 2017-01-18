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18.01.2017 12:17
Кинешемцам предлагают посмотреть на город с высоты птичьего полета
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20 января в Кинешемском художественно-историческом музее открывается выставка «Кинешма с высоты птичьего полета». Он познакомит посетителей с творчеством молодых фотографов Ильи Серова, Евгения Румянцева, Антона Лунькова, Александра Шалаева.
В экспозиции представлены редкие фотографии Кинешмы начала ХХ века из частных коллекций, запечатлевшие события провинциальной жизни, и новый взгляд на старинный город: пейзажи, городская архитектура на восходе, закате, ночью.
«Кинешма предстанет во всех временах года и разных природных состояниях. Зрители увидят не только фотографии, но и видео. Почувствуют себя участниками научно-художественной экспедиции на высоте птичьего полета», - говорят организаторы.
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