Пока житель Ивановской области сидел в тюрьме, у него украли гараж

В хищении подозревается 23-летний знакомый хозяина гаража





Жители одного из домов на улице 40 лет Октября в Комсомольске увидели, как неизвестные распиливают металлический гараж, принадлежащий их соседу, который сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы. Бдительные граждане сообщили об этом в полицию.

К приезду полицейских злоумышленник и нанятая им бригада рабочих уже успели распилить половину гаража и отвезти части конструкции в пункт приема черных металлов. Там их и задержали.

«В настоящее время установлено, что к преступлению причастен ранее судимый 23-летний знакомый хозяина гаража. Предприимчивый молодой человек воспользовался длительным отсутствием приятеля, нанял рабочих и пытался демонтировать гараж», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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По факту криминального происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый в содеянном признался и написал явку с повинной.