Номер карты для сбора средств на лечение Романа Румянцева пытались взломать

Также циничные мошенники создали фейковый аккаунт в «Одноклассниках», с которого также ведут сбор денег





Вечером 16 января карту, на номер которой всем миром перечисляли деньги на дорогостоящее лечение Романа Румянцева - молодого отца двоих детей из Родников, - пытались взломать. Семья решила заблокировать счет.

Екатерина, супруга Романа, информацию нам подтвердила. В понедельник на номер мамы Романа (на ее карту велся сбор средств), пришло сообщение с кодом, который требовалось ввести для снятия средств. Кроме того, мошенники создали страницу в «Одноклассниках», дублирующую аккаунт мамы Романа, и оттуда также ведут сбор денег.

Новый номер карты, на который сейчас можно перечислить деньги:

6390 0217 9009 1076 60.

Историю Романа мы рассказывали на прошлой неделе. Молодой человек, отец двоих детей, борется с тяжелым лейкозом. Сейчас его семья собирает средства на лечение в Германской клинике.

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На момент попытки взлома посредством карты удалось собрать около 500 тысяч рублей.