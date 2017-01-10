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18.01.2017 11:53

Номер карты для сбора средств на лечение Романа Румянцева пытались взломать

Также циничные мошенники создали фейковый аккаунт в «Одноклассниках», с которого также ведут сбор денег


Вечером 16 января карту, на номер которой всем миром перечисляли деньги на дорогостоящее лечение Романа Румянцева - молодого отца двоих детей из Родников, - пытались взломать. Семья решила заблокировать счет.

Екатерина, супруга Романа, информацию нам подтвердила. В понедельник на номер мамы Романа (на ее карту велся сбор средств), пришло сообщение с кодом, который требовалось ввести для снятия средств. Кроме того, мошенники создали страницу в «Одноклассниках», дублирующую аккаунт мамы Романа, и оттуда также ведут сбор денег.

Новый номер карты, на который сейчас можно перечислить деньги:

6390 0217 9009 1076 60.

Историю Романа мы рассказывали на прошлой неделе. Молодой человек, отец двоих детей, борется с тяжелым лейкозом. Сейчас его семья собирает средства на лечение в Германской клинике.

На момент попытки взлома посредством карты удалось собрать около 500 тысяч рублей.

ключевые слова: рак лечение сбор средств счет взлом мошенники
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • 
								
									Дмитрий Абросимов								
							
    • 
							
  • 18.01.2017 12:11
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    • 
										-1
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							Есть предложение. вместо сбора бабла а лечение от младенцев до возрастным мужиков. заяться борьбой с серозарплатиками и прочим черным налом? Думаю что 4 миллионов слихвой хватит на лечение данного человека (извините культура не позволяет назваать его мужчно)й								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									olia.ivaol								
							
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  • 18.01.2017 13:08
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										+1
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							Не приведи Господи, чтобы Вас, "человек", коснулась такая же беда. И что-то я сомневаюсь - Вы ли это на фотографии. Хотя, санитар, тоже может прикинуться врачом								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Дмитрий Абросимов								
							
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  • 18.01.2017 13:32
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										-1
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							К медицине я имею крайне косвенное отношеие. Мне просто крайне непонятно почесу выбран именно этот человек из сотен лечащехся в нашем онкодиспасере. и откуда эта дикая цифра. Учитувая что главвред даного издаия за свободу "влегкую" окинул 4 ляма. Моим родственникам нм кто не поможет. А вот занятся выводом из серых з\п данный портал в состоянии. Может тогда и появятся деньги в бюджете?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Иванов Иван								
							
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  • 18.01.2017 12:13
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										-1
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							Я сочувствую горю этой семьи, но не кажется что 210 тысяч евро - это больше 13 миллионов рублей. На эти деньги можно дать шанс на выздоровление не одному десятку детей...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kardiotonik								
							
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  • 18.01.2017 19:57
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							надо лечить и детей и взрослых,болеть очень дорого,а наша медицина зачастую бессильна,поэтому и собирают люди всем миром...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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