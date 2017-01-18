В Иванове девушка ограбила прохожих на улице

Злоумышленница похитила три бутылки пива





В областном центре полиция проводит проверку по факту хищения спиртного. Было установлено, что вечером мать с сыном возвращались из продуктового магазина, расположенного на улице Полка Нормандия Неман. К ним подошли двое молодых людей с девушками. Неожиданно один из парней пнул по пакету, который несли прохожие, и из него выпали три полуторалитровые бутылки пива. После этого одна из девушек подобрала со снега спиртное, и с похищенным компания удалилась.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. И вскоре оперативники установили личность подозреваемой и задержали ее. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ей оказалась 26-летняя жительница областного центра. Ранее девушка привлекалась к уголовной ответственности за разбой. В содеянном она призналась и написала явку с повинной. Сейчас ее проверяют на причастность к совершению других криминальных деяний.

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