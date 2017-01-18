Новости
В Иванове девушка ограбила прохожих на улице
Злоумышленница похитила три бутылки пива
В областном центре полиция проводит проверку по факту хищения спиртного. Было установлено, что вечером мать с сыном возвращались из продуктового магазина, расположенного на улице Полка Нормандия Неман. К ним подошли двое молодых людей с девушками. Неожиданно один из парней пнул по пакету, который несли прохожие, и из него выпали три полуторалитровые бутылки пива. После этого одна из девушек подобрала со снега спиртное, и с похищенным компания удалилась.
Потерпевшие обратились за помощью в полицию. И вскоре оперативники установили личность подозреваемой и задержали ее. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ей оказалась 26-летняя жительница областного центра. Ранее девушка привлекалась к уголовной ответственности за разбой. В содеянном она призналась и написала явку с повинной. Сейчас ее проверяют на причастность к совершению других криминальных деяний.
- оцените новость:
-
(1)
- 2127
- 7
Комментарии (7)
Новость дня
-
(2)
- 4664
-
(6)
- 5533
-
(0)
- 2644
-
(0)
- 4266
-
(8)
- 10925
-
(1)
- 3670
-
(3)
- 3710
-
(0)
- 3144
-
(0)
- 9129
-
(2)
- 9207
расшифровываю - ищут чего бы похожее повесить в догонку, чтобы висяки закрыть