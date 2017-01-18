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Новости

18.01.2017 11:42

В Иванове девушка ограбила прохожих на улице

Злоумышленница похитила три бутылки пива


В областном центре полиция проводит проверку по факту хищения спиртного. Было установлено, что вечером мать с сыном возвращались из продуктового магазина, расположенного на улице Полка Нормандия Неман. К ним подошли двое молодых людей с девушками. Неожиданно один из парней пнул по пакету, который несли прохожие, и из него выпали три полуторалитровые бутылки пива. После этого одна из девушек подобрала со снега спиртное, и с похищенным компания удалилась.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. И вскоре оперативники установили личность подозреваемой и задержали ее. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ей оказалась 26-летняя жительница областного центра. Ранее девушка привлекалась к уголовной ответственности за разбой. В содеянном она призналась и написала явку с повинной. Сейчас ее проверяют на причастность к совершению других криминальных деяний.



ключевые слова: грабеж полиция
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • 18.01.2017 12:38
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							Монстр, а не девка )								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 18.01.2017 12:57
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										-1
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							Не, заехать решила, похоже. :) Карту посмотрите - этот район от остального города железкой отсечён. :) И деться из него тупо некуда. :) Потому там так тихо и спокойно - заловят практически сразу и гарантированно. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Коренной Кохомчанин								
							
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  • 18.01.2017 18:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Имбецил-клон сгинь!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Executor								
							
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  • 18.01.2017 12:52
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										-1
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							Какая тут девушка... Четыре хари... А остальные из этой теплой компании как бы ни при чем?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • 18.01.2017 12:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							вот вот это как бы незаметно обошли, соучастники это самые настоящие и срок надо(условный+штраф) выдать всем участникам.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • 18.01.2017 13:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Вот действительно тупая щель, теперь будет на зоне рукавици шить. Так хотелось компании бухнуть, а о последствии и не думали								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									LostNic								
							
    • 
							
  • 18.01.2017 15:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							всегда веселит эта фраза "проверяют на причастность к совершению других криминальных деяний".
    
расшифровываю - ищут чего бы похожее повесить в догонку, чтобы висяки закрыть								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	 Есть пострадавшие - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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