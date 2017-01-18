Житель Ивановской области пожаловался в Россельхознадзор на соседских кур





Житель Юрьевца обратился в Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям с жалобой на соседа. Точнее, на то, как тот содержит своих кур.

Специалисты Россельхознадзора установили, что действительно на своем садовом участке мужчина содержит 8 кур мясо-яичной породы – исключительно для своих нужд.

По итогам проведенной проверки госслужащие заключили: «Ветеринарные правила содержания птиц не исключают выгульное содержание птиц на личных подворьях. Нарушений в области ветеринарного законодательства не выявлено».

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